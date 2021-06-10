Омичи украшают окна и подъезды ко Дню России

Posted 10 июня 2021,, 11:15
Published 10 июня 2021,, 11:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Перед праздником омичи украшают окна домов, балконы и подъезды символикой нашей страны, флажковыми гирляндами, вывешивают главный символ праздника — флаг РФ.
Многие творчески подходят к акции и оформляют окна рисунками шаров, звездами, цветами и голубями. Подробности можно узнать на сайте.
Например, старшие по подъездам дома 5 по проспекту Менделеева на территории КТОСа «Заозерный-1» организовали творческую мастерскую и сделали украшение для окон.
Старшая по дому 193 по улице Омская КТОСа «Релеро» вместе с помощниками украсили не только окна домов, но и придомовую территорию, а 12 июня во дворе состоится праздничный вечер.
Подъезд дома 69 по улице Димитрова КТОСа «Кировец-4» по инициативе местных жителей оказался украшен флагами России. Председатель комитета ТОС «Кировец-4» Виктория Бурлаченко призывает омичей присоединяться к празднику, участвуя в акциях.
В департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии рассказали, что в 2020 году в акциях приняли участие более 10 тыс омичей. Подготовленными к празднику были более 250 домов.