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Posted 10 июня 2021,, 11:15

Published 10 июня 2021,, 11:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи украшают окна и подъезды ко Дню России

10 июня 2021, 11:15
На всех самоуправляемых территориях Омска стартовали мероприятия, посвященные Дню России. КТОСы принимают участие во всероссийской акции «Окна России» и «Флаги России».

Перед праздником омичи украшают окна домов, балконы и подъезды символикой нашей страны, флажковыми гирляндами, вывешивают главный символ праздника — флаг РФ.

Многие творчески подходят к акции и оформляют окна рисунками шаров, звездами, цветами и голубями. Подробности можно узнать на сайте.

Например, старшие по подъездам дома 5 по проспекту Менделеева на территории КТОСа «Заозерный-1» организовали творческую мастерскую и сделали украшение для окон.

Старшая по дому 193 по улице Омская КТОСа «Релеро» вместе с помощниками украсили не только окна домов, но и придомовую территорию, а 12 июня во дворе состоится праздничный вечер.

Подъезд дома 69 по улице Димитрова КТОСа «Кировец-4» по инициативе местных жителей оказался украшен флагами России. Председатель комитета ТОС «Кировец-4» Виктория Бурлаченко призывает омичей присоединяться к празднику, участвуя в акциях.

В департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии рассказали, что в 2020 году в акциях приняли участие более 10 тыс омичей. Подготовленными к празднику были более 250 домов.

#Общество#Новости
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