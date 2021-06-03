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Posted 3 июня 2021,, 08:08

Published 3 июня 2021,, 08:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

3 июня 2021, 08:08
МегаФон и ГК «Автодор» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

Автодор обеспечит размещение антенно-мачтовых сооружений, организует подъезды к ним, произведет подключение электроэнергии к объектам связи, а МегаФон сможет разместить на них базовые станции. Компании будут сотрудничать при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

«В конце 2020 года совместно с компанией «Автодор» мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева», проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом. В дополнение к существующей инфраструктуре связи МегаФоном было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G и 4G покрытие на всем протяжении пути. Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между МегаФоном и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», - говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяженности сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Мы первыми в дорожной отрасли на системной основе начали сотрудничать с федеральными операторами сотовой связи. Хорошим примером стал проект М-11 «Нева». Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах Госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», - заявил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

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