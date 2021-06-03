Hyundai Tucson с компенсированным каско и скидкой на топливо в Газпромбанк Автолизинг

Чтобы приобрести такой автомобиль (рекомендованная розничная цена 1 869 000 руб.), клиентам Газпромбанк Автолизинга достаточно предоставить паспорт гендиректора и ИНН организации, а также определиться с вариантом финансирования — с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Например, начать пользоваться новым Hyundai Tucson можно, внеся за него всего 93 450 руб. в качестве минимального аванса (5%). При заключаемом на 3 год договоре финансовой аренды ежемесячные платежи составят 61 417 руб. Впрочем, их можно снизить до 20 314 руб., если воспользоваться расчетом с авансом 49% и договором на 5 лет.