Hyundai Tucson с компенсированным каско и скидкой на топливо в Газпромбанк Автолизинг

Posted 3 июня 2021,, 12:33
Published 3 июня 2021,, 12:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Четвертое поколение мирового бестселлера корейской марки доступно клиентам лизинговой компании с компенсированной стоимостью полиса каско в первый год эксплуатации автомобиля, скидкой на топливо сети АЗС «Газпромнефть» и комплиментом до 2% за платежную дисциплину от Газпромбанк Автолизинга.
Tucson — самая популярная модель в глобальных продажах Hyundai. Новый кроссовер выполнен в фирменной стилистике «параметрической динамики» со смелыми решениями как во внешности, так и в интерьере. На российском рынке автомобиль доступен в четырех комплектациях на выбор с бензиновыми двигателями 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (190 л. с.), а также 2-литровым дизелем (186 л. с.), совмещенными в зависимости от исполнения с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 6- и 8-ступенчатыми «автоматами».
Среди прочих инновационных решений в новом Tucson — телематический сервис Hyundai Bluelink с дистанционным запуском двигателя, прогревом салона до нужной температуры, включением подогрева сидений и лобового стекла, а также информацией о текущем состоянии автомобиля прямо на экране смартфона владельца. Также из мобильного приложения можно отправить интересующую точку маршрута напрямую в бортовую навигационную систему.
Уже в базовом оснащении Classic новый Hyundai Tucson предлагает широкий список возможностей. В нее входят шесть подушек безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, панель приборов Supervision с цветным 4,2-дюймовым экраном, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений и мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой. Мультимедиасистема оснащена 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.
Чтобы приобрести такой автомобиль (рекомендованная розничная цена 1 869 000 руб.), клиентам Газпромбанк Автолизинга достаточно предоставить паспорт гендиректора и ИНН организации, а также определиться с вариантом финансирования — с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Например, начать пользоваться новым Hyundai Tucson можно, внеся за него всего 93 450 руб. в качестве минимального аванса (5%). При заключаемом на 3 год договоре финансовой аренды ежемесячные платежи составят 61 417 руб. Впрочем, их можно снизить до 20 314 руб., если воспользоваться расчетом с авансом 49% и договором на 5 лет.
Значительной экономии при эксплуатации Hyundai Tucson юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Оставить заявку на лизинг нового Hyundai Tucson и других моделей корейской марки, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.