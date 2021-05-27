Экс-главе омского УФССП Витруку дали последнее слово

Рассмотрение апелляции на приговор Витруку судебная коллегия рассматривала в четверг, 27 мая. Последнее слово подсудимому предоставили во видеосвязи, он в это время находился в СИЗО. Через неделю судебная коллегия должна озвучить свой вердикт, пишет издание.