Экс-главе омского УФССП Витруку дали последнее слово

Posted 27 мая 2021,, 13:26
Published 27 мая 2021,, 13:26
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Рассмотрение апелляции на приговор Витруку судебная коллегия рассматривала в четверг, 27 мая. Последнее слово подсудимому предоставили во видеосвязи, он в это время находился в СИЗО. Через неделю судебная коллегия должна озвучить свой вердикт, пишет издание.
Виктор Витрук пытается обжаловать приговор Центрального районного суда, который признал его виновным по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и оправдал по ч.3 ст. 286 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Прокурорам удалось доказать, что в 2018 году глава УФССП отдавал незаконные указания своим подчиненным, чтобы те не арестовывали у злостного должника имущество и затягивали сроки исполнительных производств. Речь идет о покровительстве Нателы Полежаевой.
В итоге суд приговорил Витрука к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима с лишением занимать высокие должности на госслужбе на 6 лет. Прокуратура запрашивала срок вдвое серьезнее. Обе стороны подали апелляции.