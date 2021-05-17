В лузинском «Омском беконе» за год сократилось число рабочих в два раза

Posted 17 мая 2021,, 06:37
Published 17 мая 2021,, 06:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Эти показатели могли стать причиной смены руководства на предприятии. Напомним, с 1 января 2021 года у АО – новый гендиректор Николай Букулит. Также убытки могут быть связаны с масштабной реорганизацией предприятия. В 2019 году в компании работало 624 человека, а под конец 2020 года уже 295.
Собственником является московский «ПРОДО Финанс», который является собственником «Омского бекона» из Калачинска, занимающегося закупкой и переработкой свинины в Калачинске.
Его выручка в 2019 году составила 7,68 млрд рублей, а в 2020 году – 7,39 млрд. Чистая прибыль 42,6 млн руб.