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Posted 17 мая 2021,, 06:37

Published 17 мая 2021,, 06:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В лузинском «Омском беконе» за год сократилось число рабочих в два раза

17 мая 2021, 06:37
По данным сервиса «Seldon.Basis» по итогам 2020 года АО «Омский бекон» (Лузино) выручило 2,37 млрд рублей против 2,62 млрд 2019 года. Убыток составил 401,1 млн рублей, пишут «Коммерческие вести».

Эти показатели могли стать причиной смены руководства на предприятии. Напомним, с 1 января 2021 года у АО – новый гендиректор Николай Букулит. Также убытки могут быть связаны с масштабной реорганизацией предприятия. В 2019 году в компании работало 624 человека, а под конец 2020 года уже 295.

Собственником является московский «ПРОДО Финанс», который является собственником «Омского бекона» из Калачинска, занимающегося закупкой и переработкой свинины в Калачинске.

Его выручка в 2019 году составила 7,68 млрд рублей, а в 2020 году – 7,39 млрд. Чистая прибыль 42,6 млн руб.

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