В лузинском «Омском беконе» за год сократилось число рабочих в два раза

Эти показатели могли стать причиной смены руководства на предприятии. Напомним, с 1 января 2021 года у АО – новый гендиректор Николай Букулит. Также убытки могут быть связаны с масштабной реорганизацией предприятия. В 2019 году в компании работало 624 человека, а под конец 2020 года уже 295.