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Выпускной «Алые паруса-2020» взял 5 медалей на международном конкурсе

Выпускной «Алые паруса-2020» взял 5 медалей на международном конкурсе

11 мая 2021, 17:04
Фото: wikipedia.org
Выпускной «Алые паруса - 2020», проходивший в Санкт-Петербурге, завоевал четыре золотых и одну серебряную медаль на конкурсе Global Eventex Awards. На участие в соревновании подали рекордное количество заявок – 561 из 37 стран.

Впервые за все время бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива. Новое место было выбрано для обеспечения безопасности жителей города и участников праздника. В этом году на организацию мероприятия потратили меньше месяца, хотя обычно подготовка к шоу идет целый год, сообщает newsnn.ru.

Праздник выпускников «Алые паруса - 2020» был признан лучшим и награжден золотом в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а серебряную награду получил в номинации «Прямая трансляция».

Премия Global Eventex Awards учреждена 12 лет назад и считается одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Ее удостаиваются авторы лучших проектов в сфере организации мероприятий высочайшего качества. За время проведения конкурса там участвовали более 950 компаний из 85 стран. Проект «Алые паруса - 2020» собрал рекордное количество золотых наград.

Ежегодный праздник выпускников был возрожден в 2005 году при поддержке Акционерного Банка "РОССИЯ", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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