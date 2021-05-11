Выпускной «Алые паруса-2020» взял 5 медалей на международном конкурсе

Впервые за все время бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива. Новое место было выбрано для обеспечения безопасности жителей города и участников праздника. В этом году на организацию мероприятия потратили меньше месяца, хотя обычно подготовка к шоу идет целый год, сообщает newsnn.ru.