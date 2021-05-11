Благотворительная деятельность

За время работы Феликс Евтушенков АФК «Система» большой акцент был именно на благотворительных проектах и программах. Он активно участвовал в их разработке, а также содействовал поиску новых возможностей для вклада в общество и улучшения жизни людей. Это свидетельствует о его стремлении к социальной ответственности и вовлеченности в деятельность корпорации.