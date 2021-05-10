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Telegram: омского министра Мураховского отпустили из больницы

Telegram: омского министра Мураховского отпустили из больницы

10 мая 2021, 16:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главу омского Минздрава, который сегодня был найден спустя трое суток поисков, осмотрели в Большеуковской ЦРБ и отпустили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, врачи Большеуковской ЦРБ осмотрели трое суток находившегося в лесу министра здравоохранения Омской области и пришли к выводу, что он здоров.

«Врачи напоили Мураховского чаем, а потом друзья увезли его в Поспелово», — сообщает канал.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава оценили состояние главы ведомства как удовлетворительное и пообещали сообщить подробности позднее. Напомним, чиновник уже пообщался по телефону с супругой — женщина сделала вывод, что он пока не понимает масштабов поисков. Александра Мураховского нашли в 15 км от места исчезновения: сегодня около 14:30 он вышел из леса к деревне Баслы. В Поспелово находится охотбаза, с которой чиновник выехал на квадроцикле перед своим исчезновением.

#Новости#Минздрав#Поиски#Общество
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