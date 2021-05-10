Telegram: омского министра Мураховского отпустили из больницы

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава оценили состояние главы ведомства как удовлетворительное и пообещали сообщить подробности позднее. Напомним, чиновник уже пообщался по телефону с супругой — женщина сделала вывод, что он пока не понимает масштабов поисков. Александра Мураховского нашли в 15 км от места исчезновения: сегодня около 14:30 он вышел из леса к деревне Баслы. В Поспелово находится охотбаза, с которой чиновник выехал на квадроцикле перед своим исчезновением.