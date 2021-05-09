Омичи устроили собственный салют на день Победы

Только на набережной Иртыша около 10 часов вечера можно было увидеть несколько импровизированных фейерверков. Проезжающие мимо автомобилисты приветствовали салютующих сигналами.
Многочисленные залпы фиксировались и в других округах Омска.
Напомним, в Омске изначально планировалось проведение салюта 9 мая в трех точках города.
Однако, накануне праздника стало известно , что заказчик «Областной дом ветеранов» принял решение расторгнуть контракт с победителем аукциона из-за угрозы коронавируса.
Власти рассчитывают провести официальный фейерверк в июне. Но точная дата пока не определена.