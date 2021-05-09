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Омичи устроили собственный салют на день Победы

Омичи устроили собственный салют на день Победы

9 мая 2021, 22:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Омска решили самостоятельно отметить день Победы салютом.

Только на набережной Иртыша около 10 часов вечера можно было увидеть несколько импровизированных фейерверков. Проезжающие мимо автомобилисты приветствовали салютующих сигналами.

Многочисленные залпы фиксировались и в других округах Омска.

Напомним, в Омске изначально планировалось проведение салюта 9 мая в трех точках города.

Однако, накануне праздника стало известно , что заказчик «Областной дом ветеранов» принял решение расторгнуть контракт с победителем аукциона из-за угрозы коронавируса.

Власти рассчитывают провести официальный фейерверк в июне. Но точная дата пока не определена.

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