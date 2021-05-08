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Счастливое событие. В Большереченском зоопарке резко увеличилось количество волков

Счастливое событие. В Большереченском зоопарке резко увеличилось количество волков

8 мая 2021, 09:44
Фото: скриншот видео Большереческого зоопарка
В Большереченском зоопарке в Омской области сообщили о радостном событии: в семье местных волков случилось пополнение. Видео с резвящимися хищниками уже опубликовано в паблике зоопарка.

В зоопарке рассказали, что волчата родились у пары серых волков Тайги и Ясеня. Новорожденные хищники уже вышли из своего домика, чтобы погреться на солнце и порадовать посетителей и работников зоопарка.

«Как же волчица кормит такую компанию? В две смены, наверное!» — вопрошают удивленные подписчики паблика зоопарка.

Заведующая информационно — методическим отделом зоопарка Наталья Болотова пояснила, что волчата родились меньше месяца назад. Когда они подрастут и окрепнут, волчат перевезут в другие зоопарки.

Отметим, что это не первые дети Тайги и Ясеня. Ровно год назад, 8 мая 2020 года, в зоопарке сообщали о появлении на свет шести серых волчат. Еще раньше, в 2017 году, большереченские волки стали родителями четырех волчат, троих из которых увезли в Удмуртию.

#Новости#Большереченский зоопарк#Зоопарк#Омск сегодня#Общество
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