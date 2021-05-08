Счастливое событие. В Большереченском зоопарке резко увеличилось количество волков

Отметим, что это не первые дети Тайги и Ясеня. Ровно год назад, 8 мая 2020 года, в зоопарке сообщали о появлении на свет шести серых волчат. Еще раньше, в 2017 году, большереченские волки стали родителями четырех волчат, троих из которых увезли в Удмуртию.