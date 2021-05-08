Счастливое событие. В Большереченском зоопарке резко увеличилось количество волков

В зоопарке рассказали, что волчата родились у пары серых волков Тайги и Ясеня. Новорожденные хищники уже вышли из своего домика, чтобы погреться на солнце и порадовать посетителей и работников зоопарка.
«Как же волчица кормит такую компанию? В две смены, наверное!» — вопрошают удивленные подписчики паблика зоопарка.
Заведующая информационно — методическим отделом зоопарка Наталья Болотова пояснила, что волчата родились меньше месяца назад. Когда они подрастут и окрепнут, волчат перевезут в другие зоопарки.
Отметим, что это не первые дети Тайги и Ясеня. Ровно год назад, 8 мая 2020 года, в зоопарке сообщали о появлении на свет шести серых волчат. Еще раньше, в 2017 году, большереченские волки стали родителями четырех волчат, троих из которых увезли в Удмуртию.