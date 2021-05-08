Омскую «Топливную компанию» официально и окончательно ликвидируют

Документ обязывает региональное министерство имущественных отношений осуществить все действия для полной ликвидации предприятия. Уточняется, что 100% акций компании принадлежит правительству Омской области.
Контроль за исполнением распоряжения губернатора возложили на первого зампреда правительства региона Валерия Бойко.
Разговоры о необходимости ликвидации предприятия начались еще весной прошлого года, когда аудиторы областной КСП изучили экономическую деятельности компании. Предприятие несколько лет не занимается никакой деятельностью, кроме сдачи помещений в аренду.
С августа 2020 года «Топливную компанию» возглавляет Олег Потапов. В 2013–2014 годах компания оказалась площадкой для совершения крупного мошенничества. Бывший гендиректор Александр Медведев и начальник финансово-экономического отдела Вероника Попова вместе с предпринимателем Виктором Агарковым похитили у компании 80 млн рублей. В феврале 2019 года мошенников осудили. Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4 года.