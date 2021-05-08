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Омскую «Топливную компанию» официально и окончательно ликвидируют

Омскую «Топливную компанию» официально и окончательно ликвидируют

8 мая 2021, 16:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение «Об отдельных вопросах ликвидации АО «Омская топливная компания».

Документ обязывает региональное министерство имущественных отношений осуществить все действия для полной ликвидации предприятия. Уточняется, что 100% акций компании принадлежит правительству Омской области.

Контроль за исполнением распоряжения губернатора возложили на первого зампреда правительства региона Валерия Бойко.

Разговоры о необходимости ликвидации предприятия начались еще весной прошлого года, когда аудиторы областной КСП изучили экономическую деятельности компании. Предприятие несколько лет не занимается никакой деятельностью, кроме сдачи помещений в аренду.

С августа 2020 года «Топливную компанию» возглавляет Олег Потапов. В 2013–2014 годах компания оказалась площадкой для совершения крупного мошенничества. Бывший гендиректор Александр Медведев и начальник финансово-экономического отдела Вероника Попова вместе с предпринимателем Виктором Агарковым похитили у компании 80 млн рублей. В феврале 2019 года мошенников осудили. Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4 года.

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