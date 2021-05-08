Омскую «Топливную компанию» официально и окончательно ликвидируют

С августа 2020 года «Топливную компанию» возглавляет Олег Потапов. В 2013–2014 годах компания оказалась площадкой для совершения крупного мошенничества. Бывший гендиректор Александр Медведев и начальник финансово-экономического отдела Вероника Попова вместе с предпринимателем Виктором Агарковым похитили у компании 80 млн рублей. В феврале 2019 года мошенников осудили. Медведев получил 3.5 года колонии, Попова — 2 года, Агарков — 4 года.