Долги крупного омского предприятия-банкрота вновь не смогли продать

Согласно открытой информации, торги были назначены на 5 мая, 10:00. Как стало известно Городу55, ни одна компания не подала заявку на участие в них. В связи с этим продажа долгов предприятия не состоялась.
Напомним, что это уже вторая попытка реализовать имущество ООО «Капитал». Предприятие было признано банкротом в мае 2020 года, и с тех пор арбитражный управляющий безуспешно пытается продать его долги.
Перед «Капиталом» есть финансовые обязательства у Промышленной транспортной компанией, крутогорским нефтезаводом, ТК «Трансибнефть» и даже рестораном «Медвежий угол» на общую сумму более 40 млн рублей. Самая крупная задолженность — ООО «Транспортная компания», 13.6 млн рублей.