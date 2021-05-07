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Долги крупного омского предприятия-банкрота вновь не смогли продать

Долги крупного омского предприятия-банкрота вновь не смогли продать

7 мая 2021, 13:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Торги на приобретение дебиторской задолженности ООО «Капитал» признаны не состоявшимися — заявок на участие не поступило.

Согласно открытой информации, торги были назначены на 5 мая, 10:00. Как стало известно Городу55, ни одна компания не подала заявку на участие в них. В связи с этим продажа долгов предприятия не состоялась.

Напомним, что это уже вторая попытка реализовать имущество ООО «Капитал». Предприятие было признано банкротом в мае 2020 года, и с тех пор арбитражный управляющий безуспешно пытается продать его долги.

Перед «Капиталом» есть финансовые обязательства у Промышленной транспортной компанией, крутогорским нефтезаводом, ТК «Трансибнефть» и даже рестораном «Медвежий угол» на общую сумму более 40 млн рублей. Самая крупная задолженность — ООО «Транспортная компания», 13.6 млн рублей.

#Новости#Банкротство#Долги#Экономика#Омск сегодня
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