«За вклад в борьбу с COVID-19». Омские врачи получили президентские награды

Posted 6 мая 2021,, 03:19
Published 6 мая 2021,, 03:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Указ Президента о награждении медиков госнаградами появился в открытом доступе 4 мая этого года. Согласно документу, Ордена Пирогова получают главный врач омской «Инфекционной клинической больницы № 1 имени Долматова Д. М.» и заведующий отделением регионального сосудистого центра омской «Областная клинической больницы».
Инну Михайловну Толох и Антона Андреевича Борта отметили за большой вклад в борьбу с коронавирусом и профессиональную самоотверженность.
Указ предусматривает также награждение российских медицинских работников медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луки Крымского. Трем медикам из Республики Башкортостан присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».