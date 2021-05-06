«За вклад в борьбу с COVID-19». Омские врачи получили президентские награды

Указ Президента о награждении медиков госнаградами появился в открытом доступе 4 мая этого года. Согласно документу, Ордена Пирогова получают главный врач омской «Инфекционной клинической больницы № 1 имени Долматова Д. М.» и заведующий отделением регионального сосудистого центра омской «Областная клинической больницы».