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Posted 6 мая 2021,, 03:19

Published 6 мая 2021,, 03:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«За вклад в борьбу с COVID-19». Омские врачи получили президентские награды

6 мая 2021, 03:19
Два омских врача получили президентскую награду. Соответствующий указ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ Президента о награждении медиков госнаградами появился в открытом доступе 4 мая этого года. Согласно документу, Ордена Пирогова получают главный врач омской «Инфекционной клинической больницы № 1 имени Долматова Д. М.» и заведующий отделением регионального сосудистого центра омской «Областная клинической больницы».

Инну Михайловну Толох и Антона Андреевича Борта отметили за большой вклад в борьбу с коронавирусом и профессиональную самоотверженность.

Указ предусматривает также награждение российских медицинских работников медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луки Крымского. Трем медикам из Республики Башкортостан присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

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