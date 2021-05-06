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В массовой аварии в Омске пострадал 3-летний ребенок

В массовой аварии в Омске пострадал 3-летний ребенок

6 мая 2021, 12:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске произошло массовое ДТП. Трехлетний ребенок доставлен в больницу, сообщили в полиции.

О происшествии стало известно 5 мая в 17:40. На место прибыли правоохранители. Предварительно установили, что 28-летняя женщина за рулем «Kia» ехала по Октябрьской улице в сторону Орджоникидзе. На пересечении с Герцена не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «BMW» под управлением 51-летнего мужчины. После удара «Kia» также врезалась в «Mercedes», за рулем которого оказался 37-летний мужчина.

В результате аварии 53-летнюю женщину и 3-летнюю девочку, пассажиров «BMW», госпитализировали в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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