Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2021,, 11:42

Published 6 мая 2021,, 11:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Под раскаты грома. Озвучена погода в Омске на День Победы

6 мая 2021, 11:42
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. День Победы омичи отметят под раскаты грома и свет молний.

Погода 9 мая не даст омичам расслабиться, словно напоминая о коронавирусных ограничениях и заботясь о скоплении людей. По данным местного гидрометцентра, температура воздуха будет +20… +25 градусов. При этом ожидается гроза. В южных районах — дождь. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду.

Известен прогноз и на ближайшие сутки. Завтра, 7 мая, столбик термометра поднимется до +21 градуса, осадков не ожидается. Ветер местами до 18 метров в секунду.

8 мая, в субботу, потеплеет до +26 градусов. Без существенных осадков. Порывы ветра успокоятся — 5-10 метров в секунду.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15