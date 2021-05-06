Под раскаты грома. Озвучена погода в Омске на День Победы

Погода 9 мая не даст омичам расслабиться, словно напоминая о коронавирусных ограничениях и заботясь о скоплении людей. По данным местного гидрометцентра, температура воздуха будет +20… +25 градусов. При этом ожидается гроза. В южных районах — дождь. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду.