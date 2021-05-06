Под раскаты грома. Озвучена погода в Омске на День Победы

Posted 6 мая 2021,, 11:42
Published 6 мая 2021,, 11:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Погода 9 мая не даст омичам расслабиться, словно напоминая о коронавирусных ограничениях и заботясь о скоплении людей. По данным местного гидрометцентра, температура воздуха будет +20… +25 градусов. При этом ожидается гроза. В южных районах — дождь. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду.
Известен прогноз и на ближайшие сутки. Завтра, 7 мая, столбик термометра поднимется до +21 градуса, осадков не ожидается. Ветер местами до 18 метров в секунду.
8 мая, в субботу, потеплеет до +26 градусов. Без существенных осадков. Порывы ветра успокоятся — 5-10 метров в секунду.