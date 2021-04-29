Предпринимателей Омска больше всего мотивирует улучшение мира;

Posted 29 апреля 2021,, 06:58
Published 29 апреля 2021,, 06:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Презентация прошла в рамках Красноярского экономического форума, а сами материалы исследования доступны как офлайн (в виде печатного издания), так и онлайн (в формате медиапроекта).
Исследование проводилось фондом «Креативные практики» с участием образовательной платформы для креативных предпринимателей «Мастера» и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Исследование посвящено креативным предпринимателям, их ценностям, потребностям и отношению к своим проектам. Анализ того, что движет предпринимателями и каким образом они взаимодействуют с городской средой, позволил не только оценить уровень креативных индустрий в регионах, но и сделать вывод о том, какие меры помогут стимулировать их развитие.
В течение года эксперты изучали креативную среду шести городов Сибири: Кемерова, Красноярска, Омска, Томска, Тюмени и Ханты-Мансийска. Эти города отличаются сырьевой ориентацией экономики и удаленностью от столиц, высоким уровнем человеческого капитала и культурной самобытностью.
Несмотря на удаленность Сибири от крупнейших российских и зарубежных мегаполисов, сибирские предприниматели по своим ценностям и ориентирам сопоставимы со своими коллегами из других городов. Целостный ценностный мир дает возможность рассматривать креативных предпринимателей Сибири как отдельную профессиональную и социальную группу, способную нести прогрессивные идеи и поддерживать экономические и культурные изменения в регионе.
Ключевые тезисы по Омску:
СОДЕРЖАНИЕ
В первой части исследования представлены профили исследуемых городов с точки зрения их креативного потенциала, описывается уровень развития креативных индустрий и креативных проектов. Вторая часть посвящена анализу ценностей креативных предпринимателей. В ней авторы исследования подробно разбирают, что движет авторами креативных проектов, что им помогает, а что мешает. Исследование также содержит обобщенные выводы и рекомендации, которые позволят поддержать и усилить позиции креативных предпринимателей как главных трендсеттеров экономики будущего.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Несмотря на то, что все сибирские города так или иначе схожи по погодным и природным условиям, только в Красноярске и Ханты-Мансийске предприниматели выделяют природу и аутентичную культуру как потенциал для создания самобытных креативных продуктов.
МЕТОДОЛОГИЯ
Методология исследования основана на комплексном рассмотрении ценностей и потребностей креативных предпринимателей, а также аудитории их проектов. Исходные данные — статистические показатели, отражающие базовые характеристики города, в том числе уровень развития инноваций и креативной экономики, экспертные заключения, глубинные интервью 30 креативных предпринимателей и количественный опрос аудитории.
ОБ АВТОРАХ
Фонд «Креативные практики» занимается развитием креативной среды городов России. Деятельность Фонда направлена на развитие человеческого потенциала, создание дополнительных возможностей для креативных предпринимателей и увеличение доли инновационно-креативного бизнеса как внутри страны, так и в структуре международного экспорта. Помимо реализации культурных и образовательных проектов, Фонд занимается кабинетными и полевыми исследованиями, а также экспертизой и консультированием в сфере новой экономики.
«Мастера» — это бесплатная образовательная онлайн-платформа с лекциями действующих предпринимателей, рассказывающих обо всех этапах создания креативных проектов, а также интернет-издание, которое ежедневно пишет о самых интересных локальных кейсах из регионов России.
«Родные города» — программа социальных инвестиций компании «Газпром нефть» — одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники или крупные международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты программы «Родные города» решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности компании.