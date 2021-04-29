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Posted 29 апреля 2021,, 06:58

Published 29 апреля 2021,, 06:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Предпринимателей Омска больше всего мотивирует улучшение мира

29 апреля 2021, 06:58
В апреле вышло новое комплексное исследование «Чем живут креативные предприниматели?», посвященное ценностям креативных сообществ сибирских городов.

Презентация прошла в рамках Красноярского экономического форума, а сами материалы исследования доступны как офлайн (в виде печатного издания), так и онлайн (в формате медиапроекта).

Исследование проводилось фондом «Креативные практики» с участием образовательной платформы для креативных предпринимателей «Мастера» и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Детально познакомиться с исследованием можно на сайте creativeresearch.ru

Исследование посвящено креативным предпринимателям, их ценностям, потребностям и отношению к своим проектам. Анализ того, что движет предпринимателями и каким образом они взаимодействуют с городской средой, позволил не только оценить уровень креативных индустрий в регионах, но и сделать вывод о том, какие меры помогут стимулировать их развитие.

В течение года эксперты изучали креативную среду шести городов Сибири: Кемерова, Красноярска, Омска, Томска, Тюмени и Ханты-Мансийска. Эти города отличаются сырьевой ориентацией экономики и удаленностью от столиц, высоким уровнем человеческого капитала и культурной самобытностью.

Несмотря на удаленность Сибири от крупнейших российских и зарубежных мегаполисов, сибирские предприниматели по своим ценностям и ориентирам сопоставимы со своими коллегами из других городов. Целостный ценностный мир дает возможность рассматривать креативных предпринимателей Сибири как отдельную профессиональную и социальную группу, способную нести прогрессивные идеи и поддерживать экономические и культурные изменения в регионе.

Ключевые тезисы по Омску:

  • Основной мотив омских предпринимателей — создание сообществ;
  • Омских предпринимателей больше, чем предпринимателей из других сибирских городов, мотивируют деньги;
  • Предпринимателей Омска больше всего мотивирует улучшение мира;
  • Главной ценностью омских предпринимателей оказалось саморазвитие;
  • Омским предпринимателям чаще приходится совмещать работу над своими проектами с работой по найму.

СОДЕРЖАНИЕ

В первой части исследования представлены профили исследуемых городов с точки зрения их креативного потенциала, описывается уровень развития креативных индустрий и креативных проектов. Вторая часть посвящена анализу ценностей креативных предпринимателей. В ней авторы исследования подробно разбирают, что движет авторами креативных проектов, что им помогает, а что мешает. Исследование также содержит обобщенные выводы и рекомендации, которые позволят поддержать и усилить позиции креативных предпринимателей как главных трендсеттеров экономики будущего.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

  • Для креативных предпринимателей деньги — наименее значимый стимул открыть своё дело. Больше всего они стремятся не к заработку, а к свободе, саморазвитию и созданию общественного блага.
  • Предприниматели в сфере креативной экономики не ограничиваются «использованием» целевой аудитории в своей сфере: они стремятся создать комьюнити вокруг бренда и развивать его. Наиболее актуально это для креативного бизнеса в Омске, Красноярске и Тюмени.
  • Помимо создания комьюнити предприниматели стремятся сделать свои проекты местами притяжения, причём это наиболее важно для предпринимателей менее крупных из исследуемых городов — Ханты-Мансийска, Кемерова и Томска.
  • Наиболее часто вынуждены совмещать «основную» работу и собственный бизнес предприниматели в области искусства, культуры и моды. Сильнее всего это заметно в Кемерове, Омске и Томске.
  • Барьеры среды в сибирских городах схожи, однако её преимущества для предпринимателей отличаются. Например, в Ханты-Мансийске это административная поддержка, Омске и Томске — ресурс местных сообществ и возможность кооперации, в Тюмени — хорошие стартовые возможности.

Несмотря на то, что все сибирские города так или иначе схожи по погодным и природным условиям, только в Красноярске и Ханты-Мансийске предприниматели выделяют природу и аутентичную культуру как потенциал для создания самобытных креативных продуктов.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология исследования основана на комплексном рассмотрении ценностей и потребностей креативных предпринимателей, а также аудитории их проектов. Исходные данные — статистические показатели, отражающие базовые характеристики города, в том числе уровень развития инноваций и креативной экономики, экспертные заключения, глубинные интервью 30 креативных предпринимателей и количественный опрос аудитории.

ОБ АВТОРАХ

Фонд «Креативные практики» занимается развитием креативной среды городов России. Деятельность Фонда направлена на развитие человеческого потенциала, создание дополнительных возможностей для креативных предпринимателей и увеличение доли инновационно-креативного бизнеса как внутри страны, так и в структуре международного экспорта. Помимо реализации культурных и образовательных проектов, Фонд занимается кабинетными и полевыми исследованиями, а также экспертизой и консультированием в сфере новой экономики.

«Мастера» — это бесплатная образовательная онлайн-платформа с лекциями действующих предпринимателей, рассказывающих обо всех этапах создания креативных проектов, а также интернет-издание, которое ежедневно пишет о самых интересных локальных кейсах из регионов России.

«Родные города» — программа социальных инвестиций компании «Газпром нефть» — одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники или крупные международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты программы «Родные города» решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности компании.

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