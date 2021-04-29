Предпринимателей Омска больше всего мотивирует улучшение мира;

Исследование посвящено креативным предпринимателям, их ценностям, потребностям и отношению к своим проектам. Анализ того, что движет предпринимателями и каким образом они взаимодействуют с городской средой, позволил не только оценить уровень креативных индустрий в регионах, но и сделать вывод о том, какие меры помогут стимулировать их развитие.