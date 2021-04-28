Стало известно, кто возглавил омскую ассоциацию промышленников

Кроме того, во время встречи также выбрали вице-президента Ассоциации. Этот пост достался исполнительному директору омского филиала АЛ «АБ ИнБев Эфес» Елена ЦАЛКО. Отметим, что Ассоциация существует уже более четверти века — с 1995 года. В нее входят 20 предприятий.