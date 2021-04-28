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Posted 28 апреля 2021,, 03:13

Published 28 апреля 2021,, 03:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Стало известно, кто возглавил омскую ассоциацию промышленников

28 апреля 2021, 03:13
Ассоциацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе возглавил Илья Баринов, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, в Омске во время встречи антимонопольщиков с предпринимателями назначили президента Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области (АПППП). Им стал гендиректор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов. Ранее должность президента Ассоциации занимал Алексей Шемберко, который является застройщиком и главой ООО «Сибирский мясной дом».

Кроме того, во время встречи также выбрали вице-президента Ассоциации. Этот пост достался исполнительному директору омского филиала АЛ «АБ ИнБев Эфес» Елена ЦАЛКО. Отметим, что Ассоциация существует уже более четверти века — с 1995 года. В нее входят 20 предприятий.

Напомним, что в регионе продолжаются проверки, связанные с соблюдением коронавирусных ограничений. В министерстве региональной безопасности рассказали, что за время проведения надзорных мероприятий предприниматели неоднократно нарушали ковидные требования. В результате 353 бизнесменам выписали штрафы на общую сумму в 8.4 млн рублей.

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