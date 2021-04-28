Автомобили Mitsubishi с нулевым удорожанием в Газпромбанк Автолизинге

Кроссоверы и внедорожники – самый массовый сегмент российского авторынка. В первом квартале 2021 года на их долю пришлось более 47% всех сделок. Свой вклад в общие продажи внесла и Mitsubishi, реализовавшая 2 230 машин. Каждый десятый автомобиль марки приобретается корпоративным клиентом, в том числе с использованием лизинга как инструмента финансирования. Наибольшим спросом Mitsubishi пользуется у арендных и строительных компаний, а также предприятий, занятых в добыче полезных ископаемых.