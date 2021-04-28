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Posted 28 апреля 2021,, 07:30

Published 28 апреля 2021,, 07:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Автомобили Mitsubishi с нулевым удорожанием в Газпромбанк Автолизинге

28 апреля 2021, 07:30
Газпромбанк Автолизинг, оказывающий услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса, объявляет об особо выгодных условиях приобретения кроссоверов и внедорожников марки Mitsubishi.

Суммарная экономия, обеспечиваемая производителем и лизинговой компанией, достигает 307 560 руб. (на пикап L200). Все автомобили японского производителя доступны с авансом от 5%, специальными тарифами на страхование и компенсированным каско в первый год использования предмета лизинга, а также скидкой до 7% на топливо.

Кроссоверы и внедорожники – самый массовый сегмент российского авторынка. В первом квартале 2021 года на их долю пришлось более 47% всех сделок. Свой вклад в общие продажи внесла и Mitsubishi, реализовавшая 2 230 машин. Каждый десятый автомобиль марки приобретается корпоративным клиентом, в том числе с использованием лизинга как инструмента финансирования. Наибольшим спросом Mitsubishi пользуется у арендных и строительных компаний, а также предприятий, занятых в добыче полезных ископаемых.

Газпромбанк Автолизинг предлагает своим клиентам воспользоваться специальным предложением и приобрести Mitsubishi на особо выгодных условиях. Индивидуальные расчеты предполагают применение программ с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом или минимальной переплатой. А заключить договор можно в том числе онлайн при помощи ЭЦП.

Так, кроссовер Mitsubishi Outlander в исполнении Inform (1 859 000 руб.) предлагается в финансовую аренду с нулевым удорожанием. Для этого нужно заключить договор на 1 год, внести в качестве аванса 35% от стоимости предмета лизинга, на выкупной распределятся оставшиеся 10,2%. Ежемесячные платежи при этом составят 101 881 руб., а суммарная экономия на налогах для компаний на ОСНО – почти 682 тысячи.

А при лизинге пикапа Mitsubishi L200 (2 796 000 руб.), можно, к примеру, снизить ежемесячную нагрузку на предприятие до комфортных 24 122 руб. Договор для этого заключается на 5 лет, в качестве аванса вносится 49%, а на выкупной остается 15%. Налоговая выгода в этом случае составит 1,044 млн руб.

По завершении договора аренды автомобиль может быть переоформлен в собственность в том числе на физическое лицо по договору цессии. А значительной экономии при эксплуатации автомобилей Mitsubishi юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.

Оставить заявку на лизинг Mitsubishi, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели и модификации, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

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