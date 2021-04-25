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Posted 25 апреля 2021,, 10:24

Published 25 апреля 2021,, 10:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Десятки миллионов долларов. Минсельхоз озвучил объем экспорта омской продукции

25 апреля 2021, 10:24
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Омской области превысил 72 миллиона долларов США, сообщает облправительство.

Наш регион участвует в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», в его рамках реализуется областной проект «Экспорт продукции АПК Омской области». По предварительным данным от облправительства, объем экспорта продовольственных товаров и сельхоз-сырья составил 72,4 миллиона долларов США.

Большая часть экспорта — зерновые, масличные культуры и масложировая продукция. В планах на 2021 год реализовать продукции на 231,3 миллиона долларов США.

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