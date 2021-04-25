Десятки миллионов долларов. Минсельхоз озвучил объем экспорта омской продукции

Наш регион участвует в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», в его рамках реализуется областной проект «Экспорт продукции АПК Омской области». По предварительным данным от облправительства, объем экспорта продовольственных товаров и сельхоз-сырья составил 72,4 миллиона долларов США.