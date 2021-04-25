Десятки миллионов долларов. Минсельхоз озвучил объем экспорта омской продукции

Posted 25 апреля 2021,, 10:24
Published 25 апреля 2021,, 10:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Наш регион участвует в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», в его рамках реализуется областной проект «Экспорт продукции АПК Омской области». По предварительным данным от облправительства, объем экспорта продовольственных товаров и сельхоз-сырья составил 72,4 миллиона долларов США.
Большая часть экспорта — зерновые, масличные культуры и масложировая продукция. В планах на 2021 год реализовать продукции на 231,3 миллиона долларов США.