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Posted 25 апреля 2021,, 09:34

Published 25 апреля 2021,, 09:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Что произошло?». Омичей взволновало странное поведение участников автоквеста

25 апреля 2021, 09:34
Непонимание омичей вызвал литературный квест. Жители центра города были обеспокоены странным поведением участников квеста. Пост об этом появился в группе «ЧП Омск».

Сегодня в социальных сетях появился анонимный пост. Автор был в недоумении от странных действий горожан на улице. «По 10 человек бегали (причем очень быстро) с фонариками и что-то искали на протяжении получаса. Кто-нибудь знает, что произошло?», — вопрошает анонимный пользователь.

Известно, что люди бегали в районе библиотеки, у детской площадке на улице 10-я Чередовая. К посту приложена видеозапись. На смутных кадрах действительно видно, что несколько человек с фонариками быстро передвигаются. Съемка велась в темное время суток.

В комментариях под постом пользователи предложили множество вариантов происходящего: конкурс на спортивное ориентирование, поиски пропавших вещей, незаконные действия, связанные с оборотом запретных веществ.

«В Омске состоялся литературный автоквест, организованный Омскими муниципальными библиотеками. Информация о проведении была согласована с департаментом культуры и опубликована на официальном сайте омских муниципальных библиотек и в соцсетях», — сообщила в комментариях пользователь под ником «Елена Соловьева». Женщина, по всей видимости, является сотрудником одной из городских библиотек.

Отметим, информацию удалось подтвердить. 24 апреля в Омске проходил автоквест в рамках Всероссийской акции «Библионочь», сообщается на официальном сайте Омских муниципальных библиотек.

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