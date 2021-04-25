«Что произошло?». Омичей взволновало странное поведение участников автоквеста

Posted 25 апреля 2021,, 09:34
Published 25 апреля 2021,, 09:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня в социальных сетях появился анонимный пост. Автор был в недоумении от странных действий горожан на улице. «По 10 человек бегали (причем очень быстро) с фонариками и что-то искали на протяжении получаса. Кто-нибудь знает, что произошло?», — вопрошает анонимный пользователь.
Известно, что люди бегали в районе библиотеки, у детской площадке на улице 10-я Чередовая. К посту приложена видеозапись. На смутных кадрах действительно видно, что несколько человек с фонариками быстро передвигаются. Съемка велась в темное время суток.
В комментариях под постом пользователи предложили множество вариантов происходящего: конкурс на спортивное ориентирование, поиски пропавших вещей, незаконные действия, связанные с оборотом запретных веществ.
«В Омске состоялся литературный автоквест, организованный Омскими муниципальными библиотеками. Информация о проведении была согласована с департаментом культуры и опубликована на официальном сайте омских муниципальных библиотек и в соцсетях», — сообщила в комментариях пользователь под ником «Елена Соловьева». Женщина, по всей видимости, является сотрудником одной из городских библиотек.
Отметим, информацию удалось подтвердить. 24 апреля в Омске проходил автоквест в рамках Всероссийской акции «Библионочь», сообщается на официальном сайте Омских муниципальных библиотек.