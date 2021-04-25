Более 300 тысяч. Озвучены зарплаты омских деятелей культуры

Самая высокая оплата труда в 2020 году была у Виктора Лапухина, директора омского театра драмы. Так, средний ежемесячный показатель — 300 134 рубля. Немного меньше получает руководитель филармонии Ирина Лапшина — 286 641 рубль. Также в тройку наиболее состоятельных вошла Нэлли Бут, которая зарабатывает в Музыкальном театре 151 756 рублей.