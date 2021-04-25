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Posted 25 апреля 2021,, 09:55

Published 25 апреля 2021,, 09:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Более 300 тысяч. Озвучены зарплаты омских деятелей культуры

25 апреля 2021, 09:55
Министерство культуры Омской области опубликовало сведения о среднемесячной зарплате руководителей омских профильный учреждений. Известно, кто обладатели самой низкой и наиболее высокой оплаты труда.

Региональный Минкульт опубликовал сведения о зарплатах руководителей подведомственных учреждений. Ни один из них не зарабатывает меньше 55 тысяч рублей в месяц.

Самая высокая оплата труда в 2020 году была у Виктора Лапухина, директора омского театра драмы. Так, средний ежемесячный показатель — 300 134 рубля. Немного меньше получает руководитель филармонии Ирина Лапшина — 286 641 рубль. Также в тройку наиболее состоятельных вошла Нэлли Бут, которая зарабатывает в Музыкальном театре 151 756 рублей.

Наименьший заработок у Владимира Белова. Он возглавляет музей Кондратия Белова и в месяц получает 57 374 рубля. Чуть больше — 69 787 — зарабатывает Людмила Белецкая, директор Экспериментальной детской музыкальной школы. Одна из самых низких зарплат также Елены Буйновой, она возглавляет музей «Либеров-центр», — 70 979 рублей.

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