ВКонтакте представила первый лайнап VK Fest 2021

«После года ограничений VK Fest ждут с нетерпением — он пройдёт в седьмой раз и станет главным летним событием. При этом на мероприятии будут строго соблюдаться все меры безопасности, актуальные в Санкт-Петербурге на даты проведения фестиваля. Конечно, мы верим в беззаботное лето 2021 года, но для нас в приоритете безопасность посетителей. Поэтому мы готовы и к масочно-перчаточному режиму, и к соблюдению социальной дистанции, и к ограничениям по вместимости площадки».