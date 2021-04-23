Успеют все: сроки обращения за выигрышами в гослотереи от «Столото» выросли в 5 раз

Срок обращения за выигрышем в розничные точки распространения государственных лотерей под брендом «Столото» радикально увеличен – было 195 дней с момента публикации результатов тиража, стало 1000 дней с даты розыгрыша.