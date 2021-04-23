Успеют все: сроки обращения за выигрышами в гослотереи от «Столото» выросли в 5 раз

Posted 23 апреля 2021,, 10:32
Published 23 апреля 2021,, 10:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Нововведение распространяется на тиражные билеты, розыгрыши которых осуществляются с января 2021 года*.
Такое изменение правил на законодательном уровне инициировали «Столото» и организаторы государственных лотерей. Дело в том, что победители не всегда имели возможность обратиться за выигрышем в установленный ранее срок, по истечении которого получение выигрыша осложнялось необходимостью предъявлять пакет документов в лотерейном центре в Москве.
Решение об увеличении сроков принято в интересах участников лотерей, отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.
– Удобство участников лотерей, так же как и безопасность, для нас всегда стоит во главе угла. Это основные направления, над которыми работа ведется постоянно, учитывая, что почти каждый третий житель страны является участником гослотерей бренда «Столото», – заявила Басанович.
Она обратила внимание на то, что корректировка сроков стала следствием обратной связи от самих участников лотерей, именно это и послужило причиной изменений законодательства. Теперь условия участия в гослотереях стали еще комфортнее, «наряду с увеличением точек выплаты выигрышей, которых на сегодняшний день уже более 45 тысяч», заключила Варвара Басанович.
В настоящее время лотерейные выигрыши выплачиваются во всех субъектах Российской Федерации. Это можно сделать как в лотерейных киосках «Столото», так и в специализированной рознице, партнерской сети «Лотереи Москвы» (охватывает все федеральные округа), в отделениях «Почты России», магазинах «Бристоль», салонах сотовой связи «Мегафон» и др., а также на сайте www.stoloto.ru и в соответствующем мобильном приложении. Кроме того, в 2020 году у участников лотерей, распространяемых под брендом Столото, появилась возможность получать выигрыши в вендинговых аппаратах.
По новым правилам, если обладатель выигрышного билета не успел даже за тысячу дней обратиться за выигрышем в розничную точку, у него будет еще более полугода, чтобы подать заявку непосредственно в лотерейный центр. Таким образом, общий срок для обращения за выигрышем через лотерейный центр не изменился (порядка 3,5 лет после проведения тиража).
Напомним, что все, проводимые в России лотереи, являются государственными. Их организаторами неизменно выступают Минфин и Минспорт России. Надзор за проведением осуществляет ФНС. Часть средств от проведения лотерей направляется на поддержку культуры и спорта, в том числе, спорта высоких достижений.
Бренд «Столото» является прямым наследником традиций известнейшей в Советском Союзе лотереи Спортлото и принадлежит бизнесмену Армену Саркисяну. Саркисян пришел в лотереи еще до введения государственной монополии на них, и после реформирования этого рынка его опыт оказался востребованным: компания «Столото» стала крупнейшим распространителем гослотерей.
На конец 2020 года объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет достиг почти 15 млрд рублей, а общий объем отчислений, включая налоги и сборы в бюджеты разных уровней, с момента начала распространения лотерей под брендом «Столото» превысил 29 млрд рублей. К слову, компания Саркисяна является крупнейшим налогоплательщиком в нашей стране. Количество победителей, выигравших в гослотереи более 1 млн рублей, уже превысило шесть тысяч человек. Каждую неделю это число в среднем увеличивается на 20 новых лотерейных счастливчиков.
«Столото» – часть высокотехнологичного холдинга S8 Capital, созданного Арменом Меружановичем Саркисяном. Холдинг включает в себя сервис сравнения цен и товаров Price.ru, агрегатор страховых продуктов Strahovka.ru, оператора сотовой связи Next Mobile и ряд других компаний.
*Новые сроки обращения за выигрышем распространяются на тиражи лотерей, проводимых на основании распоряжения Правительства РФ от 02.05.2012 № 687-р (организатор — Минспорт России), розыгрыши которых проходят с 00:00:00 по московскому времени 09.01.2021, а также на тиражи лотерей, проводимых на основании распоряжения Правительства РФ от 14.09.2009 № 1318-р (организатор — Минфин России), розыгрыши которых проходят с 00:00:00 по московскому времени 26.01.2021.