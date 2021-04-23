Омские предприниматели возмущены ростом тарифа за вывоз мусора

Напомним, ранее Город55 рассказывал о том, что «мусорная реформа» ударила по бизнесу еще сильнее, чем по населению. Так, за короткое время стоимость услуги обращения с ТКО выросла в среднем в 6.5 раза, примерно с 200 до 1305 рублей за кубометр мусора. Во второй половине 2021 года рост тарифов составил 100%.