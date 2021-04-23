Омские предприниматели возмущены ростом тарифа за вывоз мусора

Posted 23 апреля 2021,, 08:45
Published 23 апреля 2021,, 08:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Бизнес предложил установить средний тариф для всех регионов России. Предпринимателей не устраивает повышенный тариф в Омской области. Как рассказал вице-президент Омской областного союза предпринимателей Виталий Иванов, население в отличии от бизнеса слабо чувствует рост тарифов. Они увеличиваются не на 15%-20%, а в 3-5-7 раз. При этом приходится вкладывать деньги в машины, системы переработки.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о том, что «мусорная реформа» ударила по бизнесу еще сильнее, чем по населению. Так, за короткое время стоимость услуги обращения с ТКО выросла в среднем в 6.5 раза, примерно с 200 до 1305 рублей за кубометр мусора. Во второй половине 2021 года рост тарифов составил 100%.
«Бизнес не сможет платить такие деньги — это видно сегодня по проценту уклонистов и неплательщиков, а с июля ситуация усугубится», - рассказал Городу55 совладелец группы компаний «Музыка и кино» Денис Кошель.
Отмечалось, что июльское повышение тарифа будет не единственным.
«Я не занимаюсь производством, у меня нет контейнеров, я по-прежнему могу сжечь свой мусор из офиса у себя на даче, удобрив золой помидоры на грядке. Но «Магнит» это не волнует, он в семь раз поднял тариф», - цитирует издание «Коммерческие вести» Иванова.