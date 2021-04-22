Газпромбанк Автолизинг стал участником программы Haval Partner Leasing

Posted 22 апреля 2021,, 11:14
Published 22 апреля 2021,, 11:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, юридические лица и предприниматели смогут снизить ежемесячную нагрузку на предприятие при аренде интеллектуального кроссовера Haval F7 до 14 710 руб. Новые условия финансирования стали возможными в том числе за счет увеличенной до 3% от стоимости автомобиля скидки за платежную дисциплину от лизинговой компании.
С 2019 года Haval производит автомобили для российского рынка на заводе в Тульской области и реализует ее через 98 дилерских центров по всей стране. По данным АЕБ, в 2020 году продажи Haval в России составили 17 381 автомобиль, что на 41,5% больше, чем годом ранее. Бестселлерами марки стали кроссоверы серии F7.
Максимальную выгоду при приобретении автомобилей Haval клиенты Газпромбанк Автолизинга получат при использовании программы трейд-ин. Суммарная экономия при этом достигает 207 370 тыс. руб. (на модель F7x). Но и за рамками этой программы корпоративные автопарки могут рассчитывать на увеличенное преимущество, обеспечиваемое совместно производителем и лизинговой компанией в рамках подписанного партнерского соглашения. На тот же кроссовер действует дисконт в размере 167 370 руб.
Чтобы приобрести автомобиль Haval всего по двум предоставленным документам – паспорту гендиректора и ИНН предприятия, достаточно определиться с вариантом финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Для лизингополучателей моделей Haval авансы снижены до минимальных 5%.
Значительной экономии при эксплуатации автомобилей Haval юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Оставить заявку на лизинг любой модели Haval, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.