Газпромбанк Автолизинг стал участником программы Haval Partner Leasing

С 2019 года Haval производит автомобили для российского рынка на заводе в Тульской области и реализует ее через 98 дилерских центров по всей стране. По данным АЕБ, в 2020 году продажи Haval в России составили 17 381 автомобиль, что на 41,5% больше, чем годом ранее. Бестселлерами марки стали кроссоверы серии F7.