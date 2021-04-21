«Росводоканал Омск» проанализировал каналы передачи показаний

В «Росводоканал Омск» напоминают, что показания можно передать в любой день месяца, но в компании рекомендуют делать это в период с 18 по 25 число. Передача данных с помощью робота Минты занимает всего минуту и доступна потребителям любого возраста. Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. Если потребитель хочет ввести данные на клавиатуре смартфона, то он проходит такой же алгоритм, нажимая кнопки своего электронного устройства.