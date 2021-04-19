В центре Омска продают землю под торговым комплексом

Posted 19 апреля 2021,, 06:42
Published 19 апреля 2021,, 06:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Завершает прием заявок на торги ПАО «Национальный банк Траст». Сейчас необходимо найти нового собственника части ТК.
Стартовая цена лота – 139.5 млн рублей, из которых 15.3 млн приходятся на рыночную стоимость в праве собственности на земельный участок и 67.6 млн – на многоэтажное здание.
По данным аукциона, объект должен достаться покупателю, который предложит наибольшую цену. Задаток установлен в размере почти 14 млн рублей, шаг аукциона – 2.1 млн. Ранее сообщалось, что зданию необходим серьезный ремонт. Администрация Омска подала в суд на собственника о необходимости приведения здания в надлежащий вид.
Здание начали продавать после банкротства бизнесмена Левана Турманидзе.