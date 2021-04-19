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Posted 19 апреля 2021,, 06:42

Published 19 апреля 2021,, 06:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В центре Омска продают землю под торговым комплексом

19 апреля 2021, 06:42
В Омске на торги выставлено 6 помещений различной площади и доля земельного участка под зданием ТК «Летур». Аукцион состоится 6 мая, сообщают «Коммерческие вести».

Завершает прием заявок на торги ПАО «Национальный банк Траст». Сейчас необходимо найти нового собственника части ТК.

Стартовая цена лота – 139.5 млн рублей, из которых 15.3 млн приходятся на рыночную стоимость в праве собственности на земельный участок и 67.6 млн – на многоэтажное здание.

По данным аукциона, объект должен достаться покупателю, который предложит наибольшую цену. Задаток установлен в размере почти 14 млн рублей, шаг аукциона – 2.1 млн. Ранее сообщалось, что зданию необходим серьезный ремонт. Администрация Омска подала в суд на собственника о необходимости приведения здания в надлежащий вид.

Здание начали продавать после банкротства бизнесмена Левана Турманидзе.

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