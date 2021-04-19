В центре Омска продают землю под торговым комплексом

По данным аукциона, объект должен достаться покупателю, который предложит наибольшую цену. Задаток установлен в размере почти 14 млн рублей, шаг аукциона – 2.1 млн. Ранее сообщалось, что зданию необходим серьезный ремонт. Администрация Омска подала в суд на собственника о необходимости приведения здания в надлежащий вид.