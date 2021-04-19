В Омске сгорел офис управляющей компании

Posted 19 апреля 2021,, 10:28
Published 19 апреля 2021,, 10:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сообщение прокомментировала директор управляющей компании Тамара Лысанская, которая оценила ущерб более чем в миллион рублей.
По словам руководителя, сработала громкая сигнализация, она отпугнула поджигателя, выронившего орудие преступления — кусок арматуры.
«Стекло было разбито снаружи, возгорание началось именно от окна. Я уже дала показания в полиции. Материальный ущерб мы оцениваем не менее, чем в 0,5 млн рублей. Сейчас я жду дознавателей», — цитирует директора издание «Коммерческие вести».