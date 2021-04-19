В Омске сгорел офис управляющей компании

«Стекло было разбито снаружи, возгорание началось именно от окна. Я уже дала показания в полиции. Материальный ущерб мы оцениваем не менее, чем в 0,5 млн рублей. Сейчас я жду дознавателей», — цитирует директора издание «Коммерческие вести».