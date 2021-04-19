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Posted 19 апреля 2021,, 10:28

Published 19 апреля 2021,, 10:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске сгорел офис управляющей компании

19 апреля 2021, 10:28
Утром, 19 апреля, в Советском округе Омска произошел крупный пожар, в результате которого выгорел офис УК «Управдом-7». Сообщение о возгорании на первом этаже по адресу Тюленина, 14 поступило около восьми часов. Фото с места происшествия размещено в группе «ЧП Омск».

Сообщение прокомментировала директор управляющей компании Тамара Лысанская, которая оценила ущерб более чем в миллион рублей.

По словам руководителя, сработала громкая сигнализация, она отпугнула поджигателя, выронившего орудие преступления — кусок арматуры.

«Стекло было разбито снаружи, возгорание началось именно от окна. Я уже дала показания в полиции. Материальный ущерб мы оцениваем не менее, чем в 0,5 млн рублей. Сейчас я жду дознавателей», — цитирует директора издание «Коммерческие вести».

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