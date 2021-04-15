Газпромбанк Автолизинг компенсирует стоимость каско при аренде Volvo

Posted 15 апреля 2021,, 07:13
Published 15 апреля 2021,, 07:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
К увеличенному специально для клиентов лизинговой компании преимуществу прибавляются до 2% экономии за своевременное внесение ежемесячных платежей по договору аренды. Таким образом, суммарная выгода при приобретении шведских премиальных автомобилей достигает 12%. Газпромбанк Автолизинг также компенсирует стоимость страхования имущества за первый год его эксплуатации в рамках акции «Каско за ноль».
В 2020 году Volvo Cars реализовала 391 751 автомобиль, что на 7,4% больше, чем годом ранее, и является лучшим показателем за почти вековую историю марки. На российском рынке в прошлом году было продано 8 025 машин шведского бренда, самыми популярными из которых стали кроссоверы XC90, XC60 и XC40. Почти каждый третий автомобиль (28,9%) был зарегистрирован на юридическое лицо.
До 30 июня Газпромбанк Автолизинг предлагает юридическим лицам и предпринимателям пополнить корпоративные автопарки на особо привлекательных и гибких условиях, выбрав наиболее подходящую под особенности бизнеса программу финансирования – с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом или минимальной переплатой.
Так, флагман внедорожной линейки Volvo – модель XC90 по рекомендованной розничной цене 4 980 000 руб. – доступен с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 47 738 руб. Для этого договор аренды заключается на 5 лет, в качестве аванса вносится 49% от стоимости предмета лизинга, а на выкупной платеж распределяются оставшиеся 15%. Достигаемая оптимизация по налогам для компаний на ОСНО в этом случае составляет 1,85 млн руб. По завершении договора аренды автомобиль может быть переоформлен в собственность в том числе на физическое лицо по договору цессии.
Значительной экономии при эксплуатации автомобилей Volvo юридические лица и предприниматели смогут добиться при заправке по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.
Оставить заявку на лизинг Volvo, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели и модификации, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.