Газпромбанк Автолизинг компенсирует стоимость каско при аренде Volvo

Так, флагман внедорожной линейки Volvo – модель XC90 по рекомендованной розничной цене 4 980 000 руб. – доступен с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 47 738 руб. Для этого договор аренды заключается на 5 лет, в качестве аванса вносится 49% от стоимости предмета лизинга, а на выкупной платеж распределяются оставшиеся 15%. Достигаемая оптимизация по налогам для компаний на ОСНО в этом случае составляет 1,85 млн руб. По завершении договора аренды автомобиль может быть переоформлен в собственность в том числе на физическое лицо по договору цессии.