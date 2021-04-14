Обыски про делу чиновницы Степановой прошли в квартирах Омска и Екатеринбурга

Напомним, дела на Марину Степанову завели по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Коммерческий подкуп в крупном размере». По мнению следствия, чиновница получила от некоего ООО 2 млн рублей за покровительство при заключении договоров и оплате капремонта домов в регионе. Кроме того, обвиняемая якобы получила коммерческий подкуп от главы ООО деньгами, а также имущественными услугами на общую сумму 191 тыс. рублей. Ближайшие два месяца чиновнице предстоит провести в СИЗО.