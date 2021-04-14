Обыски про делу чиновницы Степановой прошли в квартирах Омска и Екатеринбурга

Posted 14 апреля 2021,, 10:50
Published 14 апреля 2021,, 10:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным издания, замминистра энергетики и ЖКК Марина Степанова была официально задержана в 21:00 11 апреля, когда вернулась из Екатеринбурга. До суда она провела в СИЗО практически двое суток. Судебное заседание, на которое Степанову доставили под конвоем в наручниках, продлилось около пяти часов.
Ранее сообщалось, что по двум уголовным делам чиновницы проводились обыски «по месту жительства и работы». В ходе заседания эту информацию конкретизировали: обыски проводились 10 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области в квартирах, имеющим отношение к Марине Степановой и ее близким родственникам. Позднее состоялся обыск в омской квартире: чиновница снимает жилье в центре города.
Напомним, дела на Марину Степанову завели по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Коммерческий подкуп в крупном размере». По мнению следствия, чиновница получила от некоего ООО 2 млн рублей за покровительство при заключении договоров и оплате капремонта домов в регионе. Кроме того, обвиняемая якобы получила коммерческий подкуп от главы ООО деньгами, а также имущественными услугами на общую сумму 191 тыс. рублей. Ближайшие два месяца чиновнице предстоит провести в СИЗО.