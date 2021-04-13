Глава «Омскэлектро» Жуковский прокомментировал информацию об обысках

Накануне «Коммерческие вести» сообщили о проведении обысков по нескольким адресам — в частности, в департаментах финансов и городского хозяйства омской мэрии, а также в офисе ООО «Квантор-Строй», являющегося партнером АО «Омскэлектро». По данным издания, в марте 2021 года прокуратура направила в региональный Следком материалы для проведения проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата», и также «Халатность». Речь идет о якобы незаконном расходовании бюджетных средств должностными лицами ряда предприятий, среди которых — АО «Омскэлектро», ООО «Квантор-Строй», «УК на Рабкоровской» и другие. Кроме того, по сведениям издания, со стороны работников департамента городского хозяйства предполагается ненадлежащее исполнение обязанностей.