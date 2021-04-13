Глава «Омскэлектро» Жуковский прокомментировал информацию об обысках

Posted 13 апреля 2021,, 07:24
Published 13 апреля 2021,, 07:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Накануне «Коммерческие вести» сообщили о проведении обысков по нескольким адресам — в частности, в департаментах финансов и городского хозяйства омской мэрии, а также в офисе ООО «Квантор-Строй», являющегося партнером АО «Омскэлектро». По данным издания, в марте 2021 года прокуратура направила в региональный Следком материалы для проведения проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Присвоение или растрата», и также «Халатность». Речь идет о якобы незаконном расходовании бюджетных средств должностными лицами ряда предприятий, среди которых — АО «Омскэлектро», ООО «Квантор-Строй», «УК на Рабкоровской» и другие. Кроме того, по сведениям издания, со стороны работников департамента городского хозяйства предполагается ненадлежащее исполнение обязанностей.
Город55 связался с главой «Омскэлектро» Андреем Жуковским. Приводим текст его комментария полностью.
«История так называемого «судебного миллиарда» с каждым днём обрастает все более нелепыми слухами и зловещими подробностями.
Напомню, что изначально была выделена федеральная субсидия Омской области в рамках необходимости капитального ремонта 185 домов по решению суда. Срок исполнения судебных решений — конец 2021 года. В результате оптимизации смет удалось запланировать ремонт 278 домов.
В настоящий момент все работы идут в плановом режиме, в ближайшие несколько месяцев все работы будут завершены. Остаток неизрасходованных средств будет возвращён в бюджет.
Конечно, количество проверок бьет все рекорды, на каждый отремонтированный дом в обязательном порядке выезжает представители заказчика, стройконтроля, Департамента городского хозяйства. Практически на каждом доме уже были произведены контрольные замеры органами прокуратуры, полиции, управлением федерального казначейства. Ежедневно мы готовим документы по 7–10 срочным запросам контролёров.
Та истерика, которая царит в некоторых проплаченных СМИ — это естественный процесс, это враги Омской области, которым вынули их мохнатые рыла из кормушки, в которой они питались много лет. Наконец-то стали делать по закону, а не по их понятиям.
Но мы доведём начатое дело до конца, несмотря на колоссальное давление со всех сторон.
Все слухи об арестах сотрудников Омскэлектро и пропаже 570 миллионов — просто бред в воспалённом мозгу некоторых врагов Омска.
Пытаясь свести какие-то личные политические счёты и питая обиду за дальнейшую невозможность безнаказанно грабить город — они просто вредят жителям города и раскачивают лодку».