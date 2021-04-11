Досрочно покинул пост. Омский глава сложил полномочия до выборов

Posted 11 апреля 2021,, 03:47
Published 11 апреля 2021,, 03:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
36-летний Артем Чуланов был самым молодым главой в Омской области. Около двух недель назад он решил досрочно сложить полномочия, не дождавшись выборов. Совет Тевризского района принял отставку 30 марта, сообщает издание.
В ЕГРЮЛ уже обновили данные. С 9 апреля там числится врио главы района Анатолий Нидергвель, бывший первый замглавы по соцвопросам.
Известно, что Чуланов стал руководителем в 2015 году. Его полномочия официально истекли еще 3 декабря 2020, однако депутаты задержали выборы нового главы. В результате тайного голосования никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов.