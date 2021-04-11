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Posted 11 апреля 2021,, 03:47

Published 11 апреля 2021,, 03:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Досрочно покинул пост. Омский глава сложил полномочия до выборов

11 апреля 2021, 03:47
Свой пост покинул глава Тевризсокго района Омской области. Временно исполняющий обязанности уже назначен, сообщает местная газета «Правда Севера».

36-летний Артем Чуланов был самым молодым главой в Омской области. Около двух недель назад он решил досрочно сложить полномочия, не дождавшись выборов. Совет Тевризского района принял отставку 30 марта, сообщает издание.

В ЕГРЮЛ уже обновили данные. С 9 апреля там числится врио главы района Анатолий Нидергвель, бывший первый замглавы по соцвопросам.

Известно, что Чуланов стал руководителем в 2015 году. Его полномочия официально истекли еще 3 декабря 2020, однако депутаты задержали выборы нового главы. В результате тайного голосования никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов.

#Политика#Омская область#Депутаты#Выборы#Глава района
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