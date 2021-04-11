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Posted 11 апреля 2021,, 05:14

Published 11 апреля 2021,, 05:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Буря перед затишьем. В Омске резко изменится погода

11 апреля 2021, 05:14
Резкое потепление, солнце и слабый ветер. Нет, это не лето. В Омске все еще весна. Однако прогнозы Обь-Иртышского УГМС предрекают жаркое начало недели.

Сегодня, 11 апреля, в Омске уже ожидается теплая погода. По данным синоптиков, температура воздуха днем поднимется до +12 градусов. Осадков не будет, а порывы ветра не превысят 9 метров в секунду.

Ночью при прояснении может похолодать до -6. Отдельные районы области настигнет туман. Порывы ветра от 2 до 7 метров в секунду.

А вот новая неделя начнется по-настоящему жарко. Столбик термометра поднимется до +15 градусов. И это после сурового марта! По северу региона пройдет небольшой дождь. Порывы ветра увеличатся до 11 метров в секунду.

Резкое похолодание настанет в ночь с 12 на 13 апреля, при прояснении до -7. Впрочем, во вторник днем погода вновь порадует омичей теплом. Температура воздуха +10… +15, без осадков, ветер до 8 метров в секунду.

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