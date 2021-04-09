Обвиняемого в краже денег «Зерна Сибири» Четверикова исключили из партии

Posted 9 апреля 2021,, 08:13
Published 9 апреля 2021,, 08:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Отметим, что решение исключить лидера из партии было принято после скандала с хищением почти 100 млн рублей в Омской области.
Ранее омские следователи сообщали, что Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в хищении 99 млн рублей у АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». По уголовному делу обвиняемыми также проходят экс-директор пострадавшей организации Алексей Секачев, экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников и директор ООО «Глобал-С» Станислав Саута.
Трое фигурантов дела уже задержаны и отправлены в СИЗО. Им запрещено общаться друг с другом.