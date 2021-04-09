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Posted 9 апреля 2021,, 08:13

Published 9 апреля 2021,, 08:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Обвиняемого в краже денег «Зерна Сибири» Четверикова исключили из партии

9 апреля 2021, 08:13
Депутат Курской областной думы Александр Четвериков исключен из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Решение принято накануне. Ранее Четвериков возглавлял региональное отделение партии и являлся единственным ее представителем в Курской областной думе, сообщает «Друг за друга».

Отметим, что решение исключить лидера из партии было принято после скандала с хищением почти 100 млн рублей в Омской области.

Ранее омские следователи сообщали, что Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в хищении 99 млн рублей у АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». По уголовному делу обвиняемыми также проходят экс-директор пострадавшей организации Алексей Секачев, экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников и директор ООО «Глобал-С» Станислав Саута.

Трое фигурантов дела уже задержаны и отправлены в СИЗО. Им запрещено общаться друг с другом.

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