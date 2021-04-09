Обвиняемого в краже денег «Зерна Сибири» Четверикова исключили из партии

Ранее омские следователи сообщали, что Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в хищении 99 млн рублей у АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». По уголовному делу обвиняемыми также проходят экс-директор пострадавшей организации Алексей Секачев, экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников и директор ООО «Глобал-С» Станислав Саута.