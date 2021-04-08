Выбор есть. Омской полиции попался куратор магазина с пятью видами наркотиков

Posted 8 апреля 2021, 07:54
Published 8 апреля 2021, 07:54
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 31-летнего наркоторговца. Злоумышленник контролировал, как курьеры распространяют растительные и синтетические наркотики через закладки, а также платил им «зарплату».
Полицейские задержали подозреваемого с поличным в поселке Дружино. В этот момент с собой у него была партия «синтетики» массой 4.95 г, а также капсулы с другими наркотиками массой 0.92 г. Позже в квартире на улице Мостоотряд они нашли еще пару пакетиков с «синтетикой» массой 4.98 г.
Кроме того, дома у подозреваемого отыскали 78.81 г и 0.87 г синтетического наркотика, 12.26 г и 3.17 г растительного наркотика разных видов. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.
Кроме того, полицейские поймали сообщника омича — 30-летнего мужчину, у которого в автомобиле была упаковка и электронные весы. На них нашли следы запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.