Выбор есть. Омской полиции попался куратор магазина с пятью видами наркотиков

Полицейские задержали подозреваемого с поличным в поселке Дружино. В этот момент с собой у него была партия «синтетики» массой 4.95 г, а также капсулы с другими наркотиками массой 0.92 г. Позже в квартире на улице Мостоотряд они нашли еще пару пакетиков с «синтетикой» массой 4.98 г.