Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2021, 07:54

Published 8 апреля 2021, 07:54

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Выбор есть. Омской полиции попался куратор магазина с пятью видами наркотиков

8 апреля 2021, 07:54
Полицейские задержали злоумышленника с поличным, когда он ехал с партией запрещенных веществ в селе Дружино, сообщает УМВД России по Омской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 31-летнего наркоторговца. Злоумышленник контролировал, как курьеры распространяют растительные и синтетические наркотики через закладки, а также платил им «зарплату».

Полицейские задержали подозреваемого с поличным в поселке Дружино. В этот момент с собой у него была партия «синтетики» массой 4.95 г, а также капсулы с другими наркотиками массой 0.92 г. Позже в квартире на улице Мостоотряд они нашли еще пару пакетиков с «синтетикой» массой 4.98 г.

Кроме того, дома у подозреваемого отыскали 78.81 г и 0.87 г синтетического наркотика, 12.26 г и 3.17 г растительного наркотика разных видов. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.

Кроме того, полицейские поймали сообщника омича — 30-летнего мужчину, у которого в автомобиле была упаковка и электронные весы. На них нашли следы запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Наркотики#Полиция#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
Сегодня, 10:56
В Омской области сменились главы двух городских поселений
Сегодня, 08:12
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
Сегодня, 08:43
Неожиданно. Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста
Сегодня, 08:38
Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель
Сегодня, 05:23
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 03:00