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Третья волна на подходе. В Роспотребнадзоре рассказали, чего омичам ждать этой весной

Третья волна на подходе. В Роспотребнадзоре рассказали, чего омичам ждать этой весной

7 апреля 2021, 16:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области порталу NGS55.RU сообщили, что в ближайшие недели в регион придет третья волна коронавируса. Одной из причин этого в ведомстве назвали возникновение новых штаммов вируса.

В ведомстве отмечают, что третья волна будет гораздо спокойнее предыдущей, ноябрьской волны. Вводить новые ограничения ведомство не будет предлагать, но и старые отменять власти не должны до полного отступления инфекции.

«Третья волна коронавируса наблюдается в ряде европейских стран, и вероятность такой волны в Российской Федерации очень высокая — скорее всего, она будет. Судя по предыдущему опыту, задержка от Европы у нас составляет от одного до полутора месяцев. И если в европейской части России третья волна может начаться в середине апреля, то в Омске очередной подъем мы можем наблюдать в конце апреля — начале мая, поскольку речь идет всего об одном-двух инкубационных периодах», — объяснили в ведомстве.

Сообщается, что непривитые омичи начинают болеть повторно из-за появления новых штаммов. На рост заболеваемости должен повлиять и эпидсезон, но к лету количество новых случаев должно свестись к минимуму. Вакцинация также замедлит процесс заражения и распространения инфекции.

По данным ведомства, подготовленные ранее койки для коронавирусных больных постепенно переводят в койки общего назначения, при этом сохраняя определенный резерв на случай, если новая волна принесет много «тяжелых» больных.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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