Третья волна на подходе. В Роспотребнадзоре рассказали, чего омичам ждать этой весной

«Третья волна коронавируса наблюдается в ряде европейских стран, и вероятность такой волны в Российской Федерации очень высокая — скорее всего, она будет. Судя по предыдущему опыту, задержка от Европы у нас составляет от одного до полутора месяцев. И если в европейской части России третья волна может начаться в середине апреля, то в Омске очередной подъем мы можем наблюдать в конце апреля — начале мая, поскольку речь идет всего об одном-двух инкубационных периодах», — объяснили в ведомстве.