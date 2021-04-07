Третья волна на подходе. В Роспотребнадзоре рассказали, чего омичам ждать этой весной

В ведомстве отмечают, что третья волна будет гораздо спокойнее предыдущей, ноябрьской волны. Вводить новые ограничения ведомство не будет предлагать, но и старые отменять власти не должны до полного отступления инфекции.
«Третья волна коронавируса наблюдается в ряде европейских стран, и вероятность такой волны в Российской Федерации очень высокая — скорее всего, она будет. Судя по предыдущему опыту, задержка от Европы у нас составляет от одного до полутора месяцев. И если в европейской части России третья волна может начаться в середине апреля, то в Омске очередной подъем мы можем наблюдать в конце апреля — начале мая, поскольку речь идет всего об одном-двух инкубационных периодах», — объяснили в ведомстве.
Сообщается, что непривитые омичи начинают болеть повторно из-за появления новых штаммов. На рост заболеваемости должен повлиять и эпидсезон, но к лету количество новых случаев должно свестись к минимуму. Вакцинация также замедлит процесс заражения и распространения инфекции.
По данным ведомства, подготовленные ранее койки для коронавирусных больных постепенно переводят в койки общего назначения, при этом сохраняя определенный резерв на случай, если новая волна принесет много «тяжелых» больных.