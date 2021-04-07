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Омичке грозит серьезный срок за продажу таблеток для похудения

Омичке грозит серьезный срок за продажу таблеток для похудения

7 апреля 2021, 14:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина покупала таблетки, в которых сдержалось запрещенное на территории РФ вещество, сообщает УМВД России по Омской области.

В полиции завели уголовное дело на 32-летнюю жительницу Кировского округа. Женщину подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта.

Факт нарушений установили сотрудники омской таможни и УНУ УМВД России по Омской области. Они выяснили, что с марта по ноябрь 2020 года омичка четыре раза покупала таблетки для похудения. В их составе находилось сильно действующее вещество сибутрамин.

Препарат, который она покупала, находится в списке запрещенных на территории РФ. Однако это не помешало ей начать их продавать через соцсети. Покупателями становились женщины в возрасте от 40 до 55 лет. Стоимость одной упаковки препарата составляла порядка 450-500 рублей, но она продавала его за 1700 рублей.

Омичку задержали при получении очередной посылки. Вес изъятого вещества составил 507 г. Теперь женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Вскоре дело рассмотрит суд.

#Новости#Уголовное дело#Полиция#Омск сегодня#Общество
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