Омичке грозит серьезный срок за продажу таблеток для похудения

Препарат, который она покупала, находится в списке запрещенных на территории РФ. Однако это не помешало ей начать их продавать через соцсети. Покупателями становились женщины в возрасте от 40 до 55 лет. Стоимость одной упаковки препарата составляла порядка 450-500 рублей, но она продавала его за 1700 рублей.