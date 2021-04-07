Не удержался: в Новосибирске задержали расхитителя омских церковных лавок

Мужчину выпустили на свободу 29 января 2021 года. Наказание он отбывал за совершение кражи, пояснили в суде. Спустя всего полтора месяца, 6 марта, омич снова встал на скользкий путь. В этот день из прихода Свято-Николо-Игнатьевского храма в Омске пропали различные ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 50 тыс рублей.
1 апреля мужчину задержали в Новосибирске и предъявили обвинение в хищении приходского имущества. Чтобы он не сбежал, не совершил новое преступление и не помешал расследовать уже совершенное, его попросили отправить в СИЗО.
Суд согласился, что на свободе мужчина более опасен, чем в колонии, и заключил его под стражу на два месяца. Согласно п.«б» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит новый тюремный срок.