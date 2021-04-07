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Не удержался: в Новосибирске задержали расхитителя омских церковных лавок

Не удержался: в Новосибирске задержали расхитителя омских церковных лавок

7 апреля 2021, 15:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителя Омской области отправили в СИЗО черещ три месяца после того, как он освободился из колонии. Как сообщили в пресс-службе Центрального райсуда, омич обокрал местный приход и сбежал в Новосибирск.

Мужчину выпустили на свободу 29 января 2021 года. Наказание он отбывал за совершение кражи, пояснили в суде. Спустя всего полтора месяца, 6 марта, омич снова встал на скользкий путь. В этот день из прихода Свято-Николо-Игнатьевского храма в Омске пропали различные ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 50 тыс рублей.

1 апреля мужчину задержали в Новосибирске и предъявили обвинение в хищении приходского имущества. Чтобы он не сбежал, не совершил новое преступление и не помешал расследовать уже совершенное, его попросили отправить в СИЗО.

Суд согласился, что на свободе мужчина более опасен, чем в колонии, и заключил его под стражу на два месяца. Согласно п.«б» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит новый тюремный срок.

#Новости#Кража#Церковь#Происшествия#Омск сегодня
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