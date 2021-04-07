Не удержался: в Новосибирске задержали расхитителя омских церковных лавок

Мужчину выпустили на свободу 29 января 2021 года. Наказание он отбывал за совершение кражи, пояснили в суде. Спустя всего полтора месяца, 6 марта, омич снова встал на скользкий путь. В этот день из прихода Свято-Николо-Игнатьевского храма в Омске пропали различные ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 50 тыс рублей.