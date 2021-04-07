Не сообщил о доходах. Омский депутат лишился поста из-за утраты доверия

Прокуратура провела проверку антикоррупционного законодательства в Исилькульском районе Омской области. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что один из депутатов Совета Солнцевского сельского поселения, которого избрали в сентябре прошлого года, не предоставил вовремя сведения о своих доходах и имуществе.
Помимо этого он не захотел сообщать данные о доходах и имуществе своей супруги, а также информацию об имущественных обязательствах, связанных с его несовершеннолетними детьми. Речь идет о сведениях за 2019 год.
Прокуратура направила представление председателю Совета и потребовала устранить нарушения. Однако депутат даже после этого отказался сообщать необходимую информацию. В связи с этим его полномочия досрочно прекратили.