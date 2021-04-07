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«DROVA» за 75 млн. В Омске выставили на продажу гриль-бар, известный своим шумом

«DROVA» за 75 млн. В Омске выставили на продажу гриль-бар, известный своим шумом

7 апреля 2021, 15:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский гриль-бар «DROVA» выставили на продажу. Объявление появилось на специализированном сайте.

Заведение на ул. Химиков, 10 обойдется покупателю в 75 млн рублей. Гриль-бар находится на 2 этаже, его продают вместе с полностью укомплектованной кухней, системой для караоке, световым и музыкальным оборудованием и др. Помимо зала для посетителей, предусмотрены комнаты для персонала, склад, офисные помещения.

Заведение открылось в декабре 2015 года, отдых здесь нередко сопровождается тематической развлекательной программой с участием танцовщиц гоу-гоу. В 2016 году гриль-бар оказался в центре скандала: жители расположенных поблизости домов пожаловались на шум. Как выяснили специалисты омского Управления Роспортебнадзора, уровень шума в ночное время от работы звуковой аппаратуры бара вышел за рамки требований СанПиН. Заведение оштрафовали на 40 тысяч рублей.

#Новости#Продажа#Бизнес#Общество
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