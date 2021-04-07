«DROVA» за 75 млн. В Омске выставили на продажу гриль-бар, известный своим шумом

Заведение открылось в декабре 2015 года, отдых здесь нередко сопровождается тематической развлекательной программой с участием танцовщиц гоу-гоу. В 2016 году гриль-бар оказался в центре скандала: жители расположенных поблизости домов пожаловались на шум. Как выяснили специалисты омского Управления Роспортебнадзора, уровень шума в ночное время от работы звуковой аппаратуры бара вышел за рамки требований СанПиН. Заведение оштрафовали на 40 тысяч рублей.