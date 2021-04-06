РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги 2020 года в СФО

Кроме этого, банк продолжил трансформацию региональной сети банка в направлении «легких» беcкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. Роль касс в новых офисах играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей. В отделениях доступен к оформлению весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров. А в ближайшем будущем посетители смогут завершить в «пит-стопах» цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля. На сегодня сеть РГС банка в Сибирском Федеральном округе представлена классическими отделениями и точками продаж на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров во всех регионах округа.