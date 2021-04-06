РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги 2020 года в СФО

Posted 6 апреля 2021,, 04:19
Published 6 апреля 2021,, 04:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги деятельности за 2020 год в Сибирском Федеральном округе. В рамках активной реализации новой бизнес-стратегии РГС Банк существенно нарастил рыночные доли, войдя в пятерку лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов.
На 31 декабря 2020 года кредитный портфель в регионе превысил 4,6 млрд рублей, продемонстрировав рост в 3,5 раза за год. Средства клиентов банка в СФО достигли 2,0 млрд рублей.
Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития – автокредитовании: за год портфель в этом направлении вырос в 9 раз, до 2,7 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов также продемонстрировал рост в 3,7 раз, до 1,6 млрд рублей.
В 2020 году банк продолжил активное развитие продуктовой линейки для целевой аудитории. Клиентам были предложены вклады и накопительные счета со льготными условиями для клиентов-автомобилистов, дополнена карточная линейка (Дорожная карта, Мир автомобилиста), в том числе серией цифровых продуктов, внедрена программа лояльности, запущен сервис доставки карт, а также значительно расширена линейка кредитных предложений для автолюбителей.
Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование на любые цели: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, - от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы.
Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в СФО в 2020 году, составила 645 тыс. руб. рублей на срок 4 года 9 месяцев, в том числе 1,025 млн рублей - на новую машину и 585 тыс. рублей на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Kia, Hyundai, Volkswagen – среди новых и Toyota, Nissan, Hyundai и – среди подержанных авто.
Для автопроизводителей и дилеров в 2020 году были разработаны программы финансирования склада, запущен продукт по гарантиям, банк принял участие в поддержке программы опережающих закупок автотранспорта, реализованной Минпромторгом.
Активно развивалась технологическая платформа бизнеса. Состоялся переход контакт-центра на инновационную платформу Genesys, был запущен новый кредитный конвейер для физических лиц, расширен функционал по оформлению банковских и сервисных продуктов на сайте, в ДБО, контакт-центре, внедрена онлайн-запись клиента на сделку в офис, запущена e-commerce платформа маркетплейса по покупке и продаже автомобилей.
Кроме этого, банк продолжил трансформацию региональной сети банка в направлении «легких» беcкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. Роль касс в новых офисах играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей. В отделениях доступен к оформлению весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров. А в ближайшем будущем посетители смогут завершить в «пит-стопах» цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля. На сегодня сеть РГС банка в Сибирском Федеральном округе представлена классическими отделениями и точками продаж на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров во всех регионах округа.
РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Сеть РГС Банка охватывает 78 городов в 64 субъектах России. Обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ. www.rgsbank.ru.