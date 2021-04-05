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Posted 5 апреля 2021,, 10:13

Published 5 апреля 2021,, 10:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омском селе агрессивные депутаты напали с ломом на журналистов

5 апреля 2021, 10:13
В селе Новотроицкое Нижнеомского района приехавшие из Омска журналисты едва не пострадали от рук местных фермеров, которых сельчане обвинили в самовольном захвате муниципальных земель. Как сообщил журналист Александр Грасс на портале «Омск Право», материалы будут переданы в Следственный комитет.

Нападение на журналистов произошло во время рабочей поездки в село Новотроицкое, куда их пригласили местные жители. Сельчане якобы давно конфликтуют с местными фермерами, которые по совместительству оказались еще и местными депутатами. Им принадлежит коне-ферма, которая якобы заняла муниципальные земли. Из-за необустроенной канализации все нечистоты с территории фермы стекают на дороги или участки соседей, отравляя плодородные земли.

На место со съемочной группой выехал журналист Александр Грасс, но СМИ в деревне встретили холодно. Представители СМИ попытались взять комментарий у хозяев коне-фермы, но вместо конструктивного диалога случилось нападение. Супруга фермера-депутата сначала словесно, а потом и с кочергой в руках, попыталась прогнать журналистов.

«Легко разбросав троих взрослых мужчин, нападавшая стала ожесточенно распускать руки и ноги, кричать в наш адрес всякого рода трехэтажные непристойности, — пишет Грасс на страницах портала. — В какой-то момент гражданка схватила в руки стоящий у сарая лом. И тут же замахнулась им на моего водителя, который стоял боком и не мог видеть происходящее за спиной. Окриком нам удалось предупредить его о занесенной над его головой опасности и хоть как-то утихомирить нападавшую»

Сын женщины, который тоже оказался депутатом, попытался закрыть обзор фотоаппарату и видеокамере, хотя был несколько раз предупрежден о ответственности за препятствие работе журналиста. В ответ на это высокопоставленные фермеры заявили, что журналисты проникли на частную собственность и якобы нарушили неприкосновенность жилища.

«Прошу первыми подключиться сотрудников Следственного комитета: рассматривать данную публикацию, как официальное обращение СМИ! Прошу провести доследственную проверку по изложенным выше фактам», — написал Грасс в своем материале. Реакции от силовых ведомств пока не последовало.

Отметим, что в 2021 году это не первый случай нападения на журналистов. Ранее корреспонденты программы «Вести Омск» стали жертвами агрессии со стороны торговца вблизи Левобережного рынка.

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