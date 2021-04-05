В омском селе агрессивные депутаты напали с ломом на журналистов

«Легко разбросав троих взрослых мужчин, нападавшая стала ожесточенно распускать руки и ноги, кричать в наш адрес всякого рода трехэтажные непристойности, — пишет Грасс на страницах портала. — В какой-то момент гражданка схватила в руки стоящий у сарая лом. И тут же замахнулась им на моего водителя, который стоял боком и не мог видеть происходящее за спиной. Окриком нам удалось предупредить его о занесенной над его головой опасности и хоть как-то утихомирить нападавшую»