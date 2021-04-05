Кто следующий? Губернатор Бурков — о будущем мэре Омска

Глава регионе напомнил, что нынешний мэр Омска только претендует на место в Госдуме, но пока не заняла его. Поэтому вопрос о будущем мэре задавать несвоевременно.
«Давайте честно: избирательная кампания только начинается, до выборов далеко. Когда встанет вопрос о кандидате на пост мэра, мы с жителями города Омска определимся. Всему свое время», — ответил губернатор на вопрос Виктора Гашеева.
Ранее стало известно, что мэр Омска Оксана Фадина подала заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму РФ. Позже появилась информация, что чиновница намерена баллотироваться в Заксобрание.