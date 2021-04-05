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Кто следующий? Губернатор Бурков — о будущем мэре Омска

Кто следующий? Губернатор Бурков — о будущем мэре Омска

5 апреля 2021, 20:21
Фото: скриншот трансляции
Глава Омской области Александр Бурков на онлайн-встрече с омскими блогерами и журналистами ответил на вопрос о том, кто может стать следующим мэром Омска, если Оксана Фадина изберется в Госдуму РФ.

Глава регионе напомнил, что нынешний мэр Омска только претендует на место в Госдуме, но пока не заняла его. Поэтому вопрос о будущем мэре задавать несвоевременно.

«Давайте честно: избирательная кампания только начинается, до выборов далеко. Когда встанет вопрос о кандидате на пост мэра, мы с жителями города Омска определимся. Всему свое время», — ответил губернатор на вопрос Виктора Гашеева.

Ранее стало известно, что мэр Омска Оксана Фадина подала заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму РФ. Позже появилась информация, что чиновница намерена баллотироваться в Заксобрание.

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