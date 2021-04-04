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Posted 4 апреля 2021,, 06:36

Published 4 апреля 2021,, 06:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Не пытайтесь покинуть дом. Омичей ждет холодный горизонтальный дождь

4 апреля 2021, 06:36
Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни. На Омск надвигаются жуткие явления.

Новая неделя начнется безобидно. По данным местного гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до +8, местами ожидают небольшой дождь. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.

В ночь с 5 на 6 апреля резко похолодает до -3 градусов, осадки продолжатся, образуется гололед. В отдельных районах области порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

6 апреля, во вторник, ночная погода не отступит. Сильный ветер, гололед и осадки сохранятся. Столбик термометра поднимется до +7 градусов.

Резко похолодает до -7 в ночь с 6 на 7 апреля. Местами пойдет снег. Ветер стихнет до 14 метров в секунду.

7 апреля днем погода нормализуется. Температура воздуха +3…+8. Осадки прекратятся, ветер — до 9 метров в секунду.

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