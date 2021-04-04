Не пытайтесь покинуть дом. Омичей ждет холодный горизонтальный дождь

Posted 4 апреля 2021,, 06:36
Published 4 апреля 2021,, 06:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя начнется безобидно. По данным местного гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до +8, местами ожидают небольшой дождь. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.
В ночь с 5 на 6 апреля резко похолодает до -3 градусов, осадки продолжатся, образуется гололед. В отдельных районах области порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
6 апреля, во вторник, ночная погода не отступит. Сильный ветер, гололед и осадки сохранятся. Столбик термометра поднимется до +7 градусов.
Резко похолодает до -7 в ночь с 6 на 7 апреля. Местами пойдет снег. Ветер стихнет до 14 метров в секунду.
7 апреля днем погода нормализуется. Температура воздуха +3…+8. Осадки прекратятся, ветер — до 9 метров в секунду.