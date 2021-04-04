Экс-главу омского «Зерна Сибири» обвиняют в создании ОПГ и мошенничестве

По версия следствия «в период с 01.01.2019 по 28.05.2020 Четвериков, Секачев, Плужников, Саута, действуя в составе преступной группы с использованием служебного положения из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием работников АО ЛК „Зерно Сибири“ совершили хищение денежных средств указанного юрлица на общую сумму не менее 98 905 000 рублей, там самым причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере», цитируют «Коммерческие вести». Следователь в суде сообщил, принять соучастие в преступлении остальных убедил Четвериков, именно его считают руководителем ОПГ.