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Posted 4 апреля 2021,, 05:34

Published 4 апреля 2021,, 05:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-главу омского «Зерна Сибири» обвиняют в создании ОПГ и мошенничестве

4 апреля 2021, 05:34
В отношении бывших руководителей ЛК «Зерно Сибири» возбудили уголовное дело, сообщают «Коммерческие вести».

В Куйбышевском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о мере пресечения обвиняемым по уголовному делу, связанному с АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Напомним, 49% уставного капитала фирмы распределены между зернопроизводителями региона.

3 апреля состоялись заседания по экс-директору «Зерно Сибири» Алексею Секачеву и директору ООО «Глобал-С» Станиславу Сауты. 2 апреля суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении экс-директора ООО «Дары Сибири» Максима Плужникова. Ранее правоохранители задержали троих фигурантов уголовного дела, их отправили в изолятор временного содержания.

Плужникова, Сауту и Секачева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет тюрьмы. В деле фигурирует еще один подозреваемый — депутат Курской областной думы, председатель Совета регионального курского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Четвериков. Известно, что он покинул Омскую область.

По версия следствия «в период с 01.01.2019 по 28.05.2020 Четвериков, Секачев, Плужников, Саута, действуя в составе преступной группы с использованием служебного положения из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием работников АО ЛК „Зерно Сибири“ совершили хищение денежных средств указанного юрлица на общую сумму не менее 98 905 000 рублей, там самым причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере», цитируют «Коммерческие вести». Следователь в суде сообщил, принять соучастие в преступлении остальных убедил Четвериков, именно его считают руководителем ОПГ.

Троим фигурантам суд выбрал меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Секачева, Плужникова и Сауту выпустили из-под стражи с условием не общаться друг с другом и свидетелями по делу, а также являться по первому требованию следователя.

Напомним, 2 апреля стало известно, что в ЛК «Зерно Сибири» сменился директор. Место Сергея Матиенко занял предприниматель из Екатеринбурга Андрей Белоусов.

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