Экс-главу омского «Зерна Сибири» обвиняют в создании ОПГ и мошенничестве

Posted 4 апреля 2021,, 05:34
Published 4 апреля 2021,, 05:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Куйбышевском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о мере пресечения обвиняемым по уголовному делу, связанному с АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Напомним, 49% уставного капитала фирмы распределены между зернопроизводителями региона.
3 апреля состоялись заседания по экс-директору «Зерно Сибири» Алексею Секачеву и директору ООО «Глобал-С» Станиславу Сауты. 2 апреля суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении экс-директора ООО «Дары Сибири» Максима Плужникова. Ранее правоохранители задержали троих фигурантов уголовного дела, их отправили в изолятор временного содержания.
Плужникова, Сауту и Секачева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет тюрьмы. В деле фигурирует еще один подозреваемый — депутат Курской областной думы, председатель Совета регионального курского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Четвериков. Известно, что он покинул Омскую область.
По версия следствия «в период с 01.01.2019 по 28.05.2020 Четвериков, Секачев, Плужников, Саута, действуя в составе преступной группы с использованием служебного положения из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием работников АО ЛК „Зерно Сибири“ совершили хищение денежных средств указанного юрлица на общую сумму не менее 98 905 000 рублей, там самым причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере», цитируют «Коммерческие вести». Следователь в суде сообщил, принять соучастие в преступлении остальных убедил Четвериков, именно его считают руководителем ОПГ.
Троим фигурантам суд выбрал меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Секачева, Плужникова и Сауту выпустили из-под стражи с условием не общаться друг с другом и свидетелями по делу, а также являться по первому требованию следователя.
Напомним, 2 апреля стало известно, что в ЛК «Зерно Сибири» сменился директор. Место Сергея Матиенко занял предприниматель из Екатеринбурга Андрей Белоусов.