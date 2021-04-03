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Мокрая весна. В Омске потеплеет до +10 и пойдут дожди

Мокрая весна. В Омске потеплеет до +10 и пойдут дожди

3 апреля 2021, 12:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом погоды на новую апрельскую неделю. Кажется, долгожданная весна на пороге: в городе ожидается серьезное потепление, при этом всю неделю будут идти дожди.

Завтра, 4 апреля, впервые в этом году должно потеплеть сразу до +10 градусов. При этом ночью синоптики обещают похолодание до -12 градусов. В этот день осадков не ожидается, но на дорогах будет гололед, а ветер будет дуть с юга или юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В понедельник, 5 апреля, сохранится теплая погода с потеплением до +9 градусов, ночью температура не поднимется выше 0 градусов. Синоптики обещают дожди и гололед, а ветер сменится на юго-западный скоростью 7/12 м/с.

Во вторник, 6 апреля, плюсовая температура будет даже ночью, а днем потеплеет максимум до +6. В течение суток ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами все еще будет гололед. Ветер юго-западный, западный со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать скорости до 18 м/с.

Фото: old.omsk-meteo.ru

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