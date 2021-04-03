Мокрая весна. В Омске потеплеет до +10 и пойдут дожди

Завтра, 4 апреля, впервые в этом году должно потеплеть сразу до +10 градусов. При этом ночью синоптики обещают похолодание до -12 градусов. В этот день осадков не ожидается, но на дорогах будет гололед, а ветер будет дуть с юга или юго-востока со скоростью 8-13 м/с.