Семь дней в неделю. Омские почтовые отделения перешли на новый график

Posted 2 апреля 2021,, 05:48
Published 2 апреля 2021,, 05:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Переходить на новый режим омские почтовые отделения начали в июне 2020 года. Теперь по воскресеньям работают уже 60 отделений, или 54% от имеющихся в городе. Как отметила замдиректора омского УФПС Елена Волохина, в будни на почту приходит немало юрлиц, которым требуется отправить большое количество писем и заказов. Новый режим позволит распределить потоки клиентов.
Так, по выходным с 9:00 до 18:00 будут открыты отделения №10 (ул. Масленникова, 15), №46 (Маршала Жукова, 152а), №43 (Красный Путь, 67), №110 (Стрельникова, 6) и другие. Полный график работы отделений можно уточнить на официальном сайте.