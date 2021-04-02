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Posted 2 апреля 2021,, 05:48

Published 2 апреля 2021,, 05:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Семь дней в неделю. Омские почтовые отделения перешли на новый график

2 апреля 2021, 05:48
Ранее без выходных работал лишь Главпочтамт, теперь по воскресеньям можно посетить 60 отделений. Подробности сообщили в пресс-службе УФПС Омской области.

Переходить на новый режим омские почтовые отделения начали в июне 2020 года. Теперь по воскресеньям работают уже 60 отделений, или 54% от имеющихся в городе. Как отметила замдиректора омского УФПС Елена Волохина, в будни на почту приходит немало юрлиц, которым требуется отправить большое количество писем и заказов. Новый режим позволит распределить потоки клиентов.

Так, по выходным с 9:00 до 18:00 будут открыты отделения №10 (ул. Масленникова, 15), №46 (Маршала Жукова, 152а), №43 (Красный Путь, 67), №110 (Стрельникова, 6) и другие. Полный график работы отделений можно уточнить на официальном сайте.

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