Семь дней в неделю. Омские почтовые отделения перешли на новый график

Переходить на новый режим омские почтовые отделения начали в июне 2020 года. Теперь по воскресеньям работают уже 60 отделений, или 54% от имеющихся в городе. Как отметила замдиректора омского УФПС Елена Волохина, в будни на почту приходит немало юрлиц, которым требуется отправить большое количество писем и заказов. Новый режим позволит распределить потоки клиентов.