Город55
ГлавноеВсе новости
Появились свежие фото и видео со стройки «Арены Омск»

Появились свежие фото и видео со стройки «Арены Омск»

2 апреля 2021, 15:57
Фото: omsk-arena.ru
Появились новые фото и видео со стройке «Арены Омск»: жителям города показали прогресс за март. Так, на снимках можно разглядеть будущую раздевалку команды.

На официальном сайте проекта появились свежие снимки со строительной площадки. На объект уже начали завозить трибуны. Один из кадров позволяет разглядеть будущую раздевалку «Авангарда», имеющую круглую форму.

Ранее председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов побывал на стройплощадке «Арены Омск» и забрался на 4-й этаж. Он отметил, что строительство ведется по графику и каждый этаж находится на своей стадии готовности.

Также Крылов посетил Горячий Ключ, где изготавливаются трибуны для спорткомплекса. Их установку планируют завершить к октябрю. Также известно, что в мае начнется монтаж несущих металлоконструкций покрытия кровли.

#Новости#Хоккей#ХК Авангард#Арена Омск#Видео#Общество
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14