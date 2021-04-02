Появились свежие фото и видео со стройки «Арены Омск»

На официальном сайте проекта появились свежие снимки со строительной площадки. На объект уже начали завозить трибуны. Один из кадров позволяет разглядеть будущую раздевалку «Авангарда», имеющую круглую форму.
Ранее председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов побывал на стройплощадке «Арены Омск» и забрался на 4-й этаж. Он отметил, что строительство ведется по графику и каждый этаж находится на своей стадии готовности.
Также Крылов посетил Горячий Ключ, где изготавливаются трибуны для спорткомплекса. Их установку планируют завершить к октябрю. Также известно, что в мае начнется монтаж несущих металлоконструкций покрытия кровли.