Не опять, а снова. Омский ВУЗ перешел в «онлайн» из-за COVID

Студентов Омского Государственного медицинского университета отстранили от очных занятий. Возврат к дистанционному режиму. Причина та же — коронавирус. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте ВУЗа.