Не опять, а снова. Омский ВУЗ перешел в «онлайн» из-за COVID

Posted 28 марта 2021,, 10:56
Published 28 марта 2021,, 10:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Некоторые студенты и преподаватели вновь перенесут встречи в «онлайн». Опубликовано официальное распоряжение ректора ОмГМУ Марии Ливзан. Судя по документу, руководству ВУЗа пришлось принять решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Известно, что инфекцию обнаружили среди студентов. На дистанционный режим перевели 25 человек из двух групп педиатрического факультета, а также 11 преподавателей. Самоизоляция для них продлится до 10 апреля.