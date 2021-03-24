РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей

«РГС Банк сегодня - это единственный в России банк, полностью ориентированный на автомобилистов и компании из сферы автобизнеса. Порядка 50% процентов продаж к 2022 году мы планируем осуществлять через онлайн-каналы. Цифровой банк, в свою очередь, подразумевает переход от традиционной бизнес-модели с вертикальной интеграцией к построению омниканальной модели продаж, где важную роль будет играть как раз маркетплейс Bankauto.ru - e-commerce платформа для профессиональных участников авторынка и потребителей, которая совместит в одном месте банковские и небанковские сервисы. Мы хотим быть не просто банком для автомобилистов, мы становимся цифровой платформой, ориентированной на сегмент автобизнеса», - отметил Президент - Председатель Правления РГС Банка Алексей Токарев.